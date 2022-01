Juan Soriano: "Nos equivocaríamos si pensáramos que somos candidatos al ascenso"

El zamora de la Liga Smart Bank tiene nombre y apellidos. Se llama Juan Soriano, y es el portero del CD Tenerife, que en el día de hoy se ha pasado por Deportes COPE Tenerife.

EL COVID: "No tuve síntomas, lo pasé aislado en casa esperando a que los test dieran negativo. Gracias a dios me recuperé rápido y pude estar el viernes en el partido. Siendo portero se nota menos, no realizamos el mismo esfuerzo físico. Pero si es cierto que sentí fatiga muscular el viernes, más de lo normal".

DUDAS: "No teníamos dudas después de la derrota en el debi y el empate en Lezama, pero si que teníamos ganas de sentir ese alivio de volver a ganar, y eso se notó en el campo. Contra el Oviedo nos salió un partido redondo, la verdad que todo ayudó. Por suerte cuando me tocó intervenir lo pude hacer bien".

PONFERRADINA: "En segunda cualquier equipo te compite bien. Si es verdad que la Ponferradina viene en buena línea, pero nosotros vamos a ir a por los tres puntos como en cada campo. No solo es ganar para sacarle más puntos, también serviría para ganarles el gol average".

ASCENSO: "Si pensamos que somos candidatos al ascenso nos equivocaríamos. Cualquier pinchazo que tengas te puede sacar de ahí. Tenemos que pensar en el día a día y cuando llegue la jornada 42 ver donde estamos. Hasta la jornada 42 no hay favorito. Que llevemos 24 jornadas ahí si es por algo, nos sirve para mantener la ilusión. No hay secreto, hay trabajo, hay ganas, hay ilusión, hay humildad y no creerte mejor ni peor que nadie.

AFICIÓN: "Queremos darle alegrías a la afición, se que esta gente en los últimos años ha sufrido un poco, y a un club como este le hacía falta volver a ilusionarse. Cada equipo que venga aquí tiene que sufrir, no solo por nosotros si no también por nuestra afición, que sientan como aprietan".

ZAMORA: "Que sea el zamora no es solo por trabajo mio, es de todos. Somos un equipo que recibe pocos tiros, defendemos muy bien y eso lógicamente ayuda.Ni soy tan bueno ahora, ni era tan malo después del partido contra el Amorebieta. Que sea el portero menos goleado debe quedar en segundo plano mientras el equipo gane. La gente es libre de opinar, yo vine aquí para estar al servicio del Tenerife. Yo me dedico a entrenar, a jugar y a intentar que gane el equipo".

RELACIÓN CON DANI HERNÁNDEZ: "Dani Hernández es un gran compañero, es una persona que nunca ha tenido un mal gesto o una mala palabra. La convivencia es muy buena, siempre me está ayudando".