Juan Carlos Cordero se puso en contacto con el representante de Luis Pérez desde la semana pasada

El lateral derecho del C.D. Tenerife Luis Pérez ha afirmado hoy en nuestro programa “Deportes Cope Tenerife” que el director deportivo de la entidad blanquiazul Juan Carlos Cordero de puso en contacto con su oficina de representación “desde la semana pasada”. Al ser cuestionado por su futuro, el profesional sevillano manifestó que “me encuentro muy bien, estoy bastante contento y yo estoy muy agradecido al C.D. Tenerife porque apostó por mí en unas circunstancias muy complicadas. Yo soy del Tenerife, pero el tema lo lleva mi representante, yo no quiero saber nada ahora porque estoy muy concentrado en lo deportivo hasta que termine la temporada”.

Al ser insistido sobre sus preferencias Pérez afirmó que “yo tengo la cabeza puesta aquí, pero obviamente quiero llegar a jugar en primera división. Obviamente estoy muy agradecido al Tenerife, pero ahora lo que toca es pensar en el Elche, pensar en el Tenerife y lo que tenga que venir, vendrá. Todo el mundo queremos prosperar en nuestro trabajo, pero yo intento no preguntarle a mi representante, porque ni siquiera sé si hay equipos de primera, aunque sea mi objetivo”.

Sobre el nuevo director deportivo añadió que “es verdad que hace una semana Juan Carlos Cordero llamo a mi representante y hoy tengo que hablar yo con él, y se verá que pasa. Obviamente al Tenerife lo voy a escuchar siempre porque yo me considero un chicharrero más, aunque no es el momento de pensar en el futuro. Cordero ya lo dijo en su rueda de prensa que iba a hablar con varios jugadores y yo voy a escuchar. Yo la verdad es que me llevo muy bien con todo el mundo y con el club y yo ahora tengo que hacerle caso al Tenerife, pero ya te digo, yo ahora estoy súper centrado sobre todo en jugar bien”.