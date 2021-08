Juan Carlos Cordero: "Nuestra ilusión es máxima"

ACTUALIDAD: "Avanzamos en situaciones de entradas y salidas, pero las cosas van despacio. Estamos negociando para traer lo que nos hace falta, especialmente con el delantero. Pero estamos en ese proceso. También estamos pendientes de la reunión de LaLiga para saber qué margen vamos a tener para gastar en la parcela deportiva. No me cierro puertas a nada hasta el último segundo. Voy a intentar seguir mejorando la plantilla. No hemos recibido ofertas por ningún jugador y no malvenderemos a nadie, especialmente si hoy sale adelante el acuerdo de LaLiga".

CESIÓN DE JOSELU: “Es una operación satisfactoria para todas las partes. Su salida era buena y necesaria. Los acuerdos son confidenciales, pero si se ha firmado es porque convenía. El jugador había dado un paso al frente y había visto que era mejor irse a un equipo en el que confiasen en él y pudiese tener minutos".

MANU APEH: “Sigue en Nigeria. Es un tema complejo, pese a que el club está poniendo todo lo necesario para colaborar. Hemos contratado a una asesoría externa para que lo ayude. Está entrenándose a diario, aunque lo está pasando mal porque no nos puede ayudar".

ALBERTO JIMÉNEZ: “Estamos valorando las opciones. La idea es que llegue alguna oferta que nos convenga tanto al jugador como al club. Quiere ir a un proyecto en el que se sienta cómodo. Nosotros queremos mirar también de qué parte de su salario se pueden hacerse cargo. Por el momento no hay más novedades".

EN EL EXTRANJERO: "Como director deportivo he firmado muchos jugadores extranjeros, muchos franceses. Es una competición que me gusta mucho a nivel táctico y físico. Se asemeja bastante a la española. El capítulo de entradas de extranjeros sigue abierto".

PLANTILLA: "No nos cerramos en uno porque los grandes de la categoría no nos dan opciones ni de acercarnos. Algunas opciones siguen ahí y no nos hemos querido precipitarnos. Vamos a esperar un poco más para ver si algunas de las opciones que tenemos abiertas pueden cristalizar. Voy a intentar mejorar la plantilla hasta el último día con un delantero... o con dos. No me cierro a nada. Dependerá del margen de maniobra que tengamos ".

CANTERA: "Estamos satisfechos con lo que han aportado los canteranos al primer equipo. Han disputado muchos minutos de calidad y nivel. A partir de ahora, ya veremos lo que decide el entrenador. Seguramente habrá muchos de ellos que vayan a ir convocados este fin de semana para el primer partido en Fuenlabrada, porque además han cogido muy rápido los conceptos que quiere Luis Miguel Ramis".

PRÓXIMO CENTENARIO: "Tenemos una ilusión y ambición máximas. Es el Centenario del CD Tenerife y espero que haya un respeto máximo a la categoría. Se inicia la temporada y nos vamos a ver con un equipo pegajoso, difícil e intenso... como el CF Fuenlabrada. Va a ser un partido distinto a los de la pretemporada y al último en Málaga. Debemos de ser fieles a lo que se está trabajando y que los jugadores sepan que hay que sudar mucho para poder ganar cada punto".

NOMBRES PROPIOS: "Nahuel Leiva Salió bien de la operación. Ya está en casa con la familia y listo para empezar un proceso largo y de muchos meses. Como a Javi Alonso, no lo espero antes de que se inicie la segunda vuelta. Sobre Borja Lasso vamos a esperar al final de mercado para saber si nos hará falta prescindir de su licencia o no. Actualmente tenemos 21 fichas, así que habrá que ver qué salidas tenemos, y los que lleguen, para saber lo que haremos".