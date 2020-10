Juan Carlos Cordero: “Debemos ser ambiciosos”

En la mañana de hoy tuvo lugar la presentación de dos de los últimos refuerzos del C.D. Tenerife. Valentín Vada y Fran Sol se pasaron por la sala de prensa del Estadio Heliodoro Rodríguez López, acompañados por Juan Carlos Cordero, Director Deportivo de la institución tinerfeña. Los focos se centraron en las palabras de Cordero, ya que, tras la finalización del mercado de fichajes el pasado 5 octubre, tomaba la palabra por primera vez, para hacer balance de lo que fue dicho mercado para los blanquiazules.

En primer lugar, Juan Carlos agradeció tanto a Vada como a Sol, su implicación por el proyecto, ya que ambos contaban con ofertas de muchos equipos, a los cuales denegaron sus ofertas, para vestir la camiseta del Tenerife. Pero había muchos aspectos que repasar, entre ellos, como fueron las últimas horas de mercado, y sobre todo con un nombre propio, el de Stoichkov. El Director Deportivo blanquiazul no quiso entrar en una disputa dialéctica con el Mallorca, pero sí que quiso agradecer personalmente al jugador, “su continúa predisposición y deseo” de vestir la camiseta del C.D. Tenerife, al cual, le deseó también “mucha suerte” para el futuro.

��️ @JCCordero9: "@fran_sol9 ha sido la operación más compleja. Cuando no se cerraba el acuerdo, llegaban otros equipos subiendo la oferta. El jugador y sus representantes se mantuvieron firmes, se los agradezco. @ValentinVada también fue complicado"#Bienvenidos#SiempreCDTpic.twitter.com/lDQxcv59WS — CD Tenerife (@CDTOficial) October 7, 2020

Sin la posible llegada de Stoichkov y con la confirmación ese último día de mercado de Ramón Folch, se cerró el mercado para el Tenerife. Un mercado del que Cordero, saca un balance “positivo”, no solo por las incorporaciones, ya que se ha conseguido traer a los futbolistas que se querían, sino también por “haber conseguido sacar” a todos los jugadores con los que no se contaban. Es por ello, que pese a no querer ponerse nota, el andaluz quedó “satisfecho” con el trabajo que había realizado.

��️ @JCCordero9: "Debemos ser ambiciosos, pero para tener aspiraciones primero toca sumar puntos con regularidad" #Bienvenidos#SiempreCDT — CD Tenerife (@CDTOficial) October 7, 2020

También fue preguntado, por el rendimiento del equipo hasta el momento, sobre lo cual dijo que, es evidente que los “resultados no son los esperados”, pero también aseguró que aún es pronto para “sacar conclusiones”. Y aunque también esgrimió que no hay que “poner ningún tipo de excusa” y que no puede asegurar nada de cara al futuro, ya que “el fútbol es muy cambiante” puntualizó que algunos futbolistas se están incorporando ahora y el “margen de mejora es muy grande.”