Joselu: "Volveremos a disfrutar del Heliodoro"

Joselu Moreno, delantero del CD Tenerife, atendió a los medios ofciales del club y lanzó varios mensajes de optimismo a toda la afición tinerfeña.

El jugador blanquiazul ha demostrado ser una persona optimista y positiva, ya que pese al confinamiento y el parón de las competiciones, no se le ha borrado la sonrisa de la cara en toda la entrevista. No le da oportunidad a la negatividad de hacerse con su día a día, aunque tambien es cierto que su primer pensamiento de la mañana es el más pesimista, pero no permite que eso vaya a más, y desde bien temprano intentar ver las cosas desde un punto de vista más positivo.

Trabaja en doble sesión, una vez por la mañana y otra por la tarde, para intentar mantener la forma, pero sobre todo, para mantener la cabeza ocupada. Incluso ha llegado a decir que trabaja más ahora que antes, "me estoy machacando, acabo los días muy cansado". Tiene una rutina marcada desde por las mañanas, alternando el trabajo físico, con llamadas telefónicas a familiares, y con alguna que otra serie.

También quiso aprovechar para, como todos, lanzar un mensaje a la sociedad de responsabilidad. "Hay que estar más unidos que nunca", dijo el delantero, añadiendo que "no eramos conscientes de la gravedad de la situación". Tuvo un bonito recuerdo para todos esos trabajadores que se están dejando la piel por la sociedad, no solo a los sanitarios, si no también para los barrenderos, repartidores, ganaderos, que quizás no se les reconoce tanto como a los demás, pero son muy importantes en una situación así.

Lleva poco tiempo en la isla, pero ya le ha servido para enamorarse de ella. Es cierto que no ha tenido el tiempo suficiente para poder disfrutarla, pero destacó que le "encanta la ciudad" y que la gente es muy amable, por lo que está muy "agradecido".

Sobre la situación del equipo dijo que estaban en un buen momento y es un "fastidio" tener que parar ahora. "Nos quedaban 11 partidos y queríamos lograr el objetivo lo antes posible" dijo el delantero, que también aprovechó para hablar de como es el vestuario blanquiazul, resaltando que son un "grupo unido en el que no hay grupitos".