Jose Luis Oltra: "Para nosotros todos los partidos son finales"

Este domingo (16:00 por Movistar LaLiga 2) el C.D. Tenerife se enfrenta al Real Racing Club de Santander, colista de la categoría de plata y dirigido por un ilustre ex técnico blanquiazul, José Luis Oltra. El preparador valenciano ha hablado hoy en Deportes COPE Tenerife para hablar de la situación de su equipo y de cómo ve al Tenerife.

Con respecto a la posición de su equipo, Oltra se encuentra “regular, porque las cosas no han salido como nosotros esperamos, el día del Lugo hicimos 60 minutos buenos en defensa y aun así perdimos 1-2”. En Montilivi cree que el equipo mejoró, pero “lo importante son los resultados”. Es consciente de que es una situación compleja pero ya lo sabía cuando aceptó el cargo y asevera que “para nosotros todo son finales”. Ve el partido de este domingo “muy importante para ambos conjuntos” y asegura que “el equipo sigue creyendo y queriendo, pero a veces en el terreno de juego nos pesa la clasificación”.

Analizando los últimos partidos del C.D. Tenerife, el exentrenador blanquiazul cree que “en Fuenlabrada realizaron un partido serio y obtuvieron un excesivo castigo, mientras que frente al Málaga fue un sacrilegio que no lograran la victoria. De 10 partidos así ganas 9”. Ve al equipo “muy bien trabajado y con un estilo reconocible”.

Oltra se muestra muy sorprendido por el debate sobre la cantera, y considera que “sobre este tema no hay que hacer demagogias. El problema no es hacer debutar a un jugador joven de la cantera, sino que tengan continuidad. Yo personalmente no miro ni la edad ni el lugar de procedencia a la hora de hacer una alineación”.