José Luis Oltra se despide: "Quiero reinvindicar mi trabajo ante una decisión que me ha sorprendido"

José Luís Oltra se ha despedido este lunes de la afición blanquiazul con un mensaje claro: “quiero reivindicar mi trabajo tras una decisión que yo no esperaba”. Fue una despedida con menos emoción de lo que se podía esperar, porque “me he mentalizado para no emocionarme” manifestó el profesional valenciano, que igualmente afirmó que “me habría gustado que me escucharan primero.

Sobre el despido en sí, el ya ex entrenador del C.D. Tenerife manifestó que “el despido de un entrenador siempre es duro y difícil, para mí en Tenerife mucho más porque saben lo que siento por ellos. No dudé venir aquí ni un minuto, llegué con muchísima ilusión, y estoy muy agradecido de haber tenido el regalo de volver a un gran club. Siento de corazón que no haya salido de la manera deseada".

El técnico se mostró convencido de la permanencia del equipo:” Todo no es culpa del entrenador, también está el factor de la suerte. No quiero sacar datos que avalen el trabajo. Me he dejado la vida, siempre he pensado en lo mejor para el equipo y al primero que le duele esta situación es a mí. A la plantilla no tengo ningún reproche, ha sido un orgullo ser su entrenador. Estoy seguro de que el equipo salvará la categoría; hay un gran grupo detrás, tienen esa calidad humana y profesional para conseguirlo”.

Siempre elegante hasta en los momentos más duros, Oltra quiso lanzar un mensaje de agradecimiento: “Por encima de todo, agradezco a todo el mundo el trato y el cariño recibido. Sé que me he equivocado, y pido disculpas, pero las decisiones que he tomado han sido siempre pensando en el equipo. Todas las despedidas son duras. En Tenerife he vivido posiblemente el momento deportivo más feliz de mi vida. Me voy tranquilo, después de haberlo dado todo y me quedo con lo bueno: con la afición, con las remontadas, con los derbis... Me quedo con haber podido regresar".