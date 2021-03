José Luis Oltra: "El derbi se juega por el orgullo de toda una isla"

Era casi obligado, teniendo en cuenta la semana en la que estamos, llamar a José Luis Oltra. El técnico con más partidos en la historia de los derbis, y el cual, consigue tener una estadística casi inmejorable, en estos partidos (no ha perdido ninguno), se ha pasado en el día de hoy por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife.

FAVORITOS

El ex técnico del C.D. Tenerife, y actual míster del Fuenlabrada, tiene claro que "en un derbi no hay favoritos, no importan clasificaciones ni dinámicas". Aunque es cierto que "Las Palmas está muy irregular, el Tenerife está más consistente. Sabe a lo que juega y creo que esta mejor, pero eso no garantiza nada", añadió.

En este tipo de partidos, suele sen muy importante la gente, la afición aprieta, y es por eso, que normalmente los equipos que juegan de local parten con cierta ventaja, y suelen ser también favoritos para quedarse con los tres puntos. En esta ocasión, no habrá aficiones en las gradas es por ello que José Luis cree que "puede ser el derbi más igualado de los últimos años y que podrá pasar cualquier cosa".

DINÁMICAS

En cuanto a las dinámicas de los dos equipos, el míster destacó que "es verdad que la Unión Deportiva es capaz de sorprendente, le ganó a los 3 primeros, y luego contra otros hace partidos que esperas otra cosa. Añadiendo desde el otro punto de vista que "el Tenerife está en un buen momento, está muy fuerte, incluso de local últimamente no falla".

Suelen ser encuentros que marcan tendencias, el equipo que lo gana coge moral para lo que resta de temporada, y el derrotado, pasa por un bache que puede complicarle la vida clasificatoriamente hablando. Oltra lo tiene claro "todo el mundo es consciente que es un partido diferente, especial, no son solo 3 puntos, juegas por el orgullo de toda una isla". Incluso el técnico comentó que "la gente te puede perdonar que no ganes, pero no te va a permitir que el equipo no compita y no le ponga las ganas necesarias".

TIPO DE PARTIDO

Una de las claves puede estar en confiar en lo que haces. "Este tipo de partidos los gana el que más convencido está de lo que va a hacer", esgrimió. La motivación también juega un papel fundamental. José Luis ha llegado a utilizar varias fórmulas para "encender" a sus jugadores. Nos recordó por ejemplo cuando "utilicé un artículo de un periodista de Las Palmas, ganamos 0-1".