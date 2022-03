José Luis Oltra apuesta por el ascenso del CD Tenerife

José Luis Oltra es uno de los entrenadores más queridos por la afición blanquiazul. No en vano, con el técnico valenciano el CD Tenerife consiguió su último ascenso a la máxima categoría, en la temporada 2008/09. Él se declara humildemente ‘’especialista en Segunda’’ y desde los micrófonos de COPE ha explicado cómo ve el desempeño del equipo dirigido por Luis Miguel Ramis.

A pesar de que el Tenerife encadena cuatro derrotas consecutivas, Oltra se muestra tranquilo y sabe que todos los equipos en la Liga tienen algún momento de declive. ‘’La dinámica está ahí pero a mí el conjunto me sigue transmitiendo muy buenas sensaciones’’, declara. Ha puesto el partido disputado ante el Almería como ejemplo de lo que se debe hacer. Afirma que es difícil de entender cómo los tinerfeños no se llevaron la victoria o, por lo menos, no obtuvieron puntos. ‘’El equipo se merecía mucho más’’, expresa.

Oltra es el preparador que más encuentros ha dirigido de la entidad blanquiazul. Suma 128 presencias en el banquillo isleño, además de más de 400 partidos encabezados en la máxima categoría del fútbol español. Advierte que la Segunda División es una categoría apasionante, con mucha emoción e igualada. ‘’Queda casi todo por decidir a falta de nueve jornadas’’, asevera el míster.

Manda un mensaje a la afición, ‘’la única clave es mantener la calma, el trabajo, la confianza y los detalles que nos han llevado a estar donde estamos’’. Oltra no está para nada preocupado por el rendimiento del Tenerife y destaca que es un equipo compacto con una gran plantilla. ‘’Hay que focalizarse en el siguiente partido, intentar ganar’’, asegura. Además ha querido poner en valor el esfuerzo del cuerpo técnico y ha destacado que se ha dotado al conjunto de un estilo reconocible que, a su juicio, es lo mejor que se puede decir de un club. ‘’Tengo tranquilidad absoluta. El equipo va a pelear por el ascenso directo’’, concluyó.