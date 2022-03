José León: “Cualquier equipo querría estar en nuestra posición”

Es uno de los jugadores mas regulares del CD Tenerife. Se ha ganado un puesto con su rendimiento en el centro de la zaga, y es que desde que cogió la titularidad, solo la ha soltado en una ocasión. Hoy en Deportes COPE Tenerife hemos hablado con José León. Repasamos los titulares mas importantes.

RECUPERAR SENSACIONES: "Necesitamos volver a encontrarnos con las porterías a cero, nos estaba dando muchísimo conseguir eso. Tenemos que volver a hacernos fuertes en lo que nos caracteriza".

ASCENSO DIRECTO: “Hay que ver también con los rivales que estamos compitiendo por estar arriba. Cualquier equipo estaría encantado de estar en la posición que estamos nosotros. Sabemos que esto es muy largo, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el partido a partido. No hay que precipitarse en hacer cuentas. Ocupamos una posición importante y tenemos que luchar por mantenerla. Un play off a Primera División no lo puede jugar cualquiera. Si podemos llegar al ascenso directo mejor, pero sino, hay que prepararse para intentar hacerlo en el play off”.

PERSONAL: “Yo me estoy encontrando sensacional, además veo que la gente reconoce mi trabajo. Humildemente, que no me saquen amarillas es una cosa que me ha caracterizado siempre. Creo que un central tiene que interpretar bien las situaciones para evitarlas porque juegas en una posición delicada"

INTERÉS DE OTROS CLUBES: "Estoy súper agradecido del interés que hubo desde Brasil, pero la verdad que no me lo llegué ni a plantear. Estoy muy ilusionado con el proyecto del CD Tenerife y creo que podemos conseguir algo bonito. Después en verano ya se verá lo que puede pasar"

FALTA EL GOL: "En el vestuario hay cachondeo porque aún no he marcado ningún gol. Alguno me dice: '30 partidos y no has metido una'. Vacilamos mucho con esto. Si marco en el Molinón me acordaré de ustedes".