Jorge Sáenz: "Me ha tocado vivir la cara amarga del fútbol"

El exfutbolista del CD Tenerife, Jorge Saenz recaló en el CD Mirandés tras su paso por Valencia, Celta y Marítimo de la liga portuguesa, donde la falta de minutos le obligó a buscar un nuevo destino, esta vez en la segunda división del fútbol español.

Jorge no llega solo al CD Mirandés, pues le acompaña el que ya fue su técnico, Joseba Etxeberría. El jugador se manifestó bastante contento con esta situación debido a la confianza que le aporta el entrenador vasco. Ambos coincidieron en una etapa pasada en el Tenerife, el central confía en la filosofía de juego del entrenador y no duda de la capacidad que tiene de darle la vuelta a la situación.

Al preguntarle por sus etapas anteriores y la falta de minutos que padeció en ellas el jugador es claro: “Tuve momentos muy buenos y la verdad que otros muy complicados, pero al final te tienes que adaptar y ser consciente de la situación en la que estas”. A pesar de estas complicaciones, Jorge siempre se mostró positivo y se ve preparado para demostrar lo que vale a pesar de la falta de minutos que tuvo en etapas anteriores.

Pese a separar sus caminos, el central se muestra muy cercano con el club que un día le dio la oportunidad de debutar y se siente muy contento ante la situación que vive su ex equipo: “Como blanquiazul de nacimiento, me alegro muchísimo por el Tenerife” declaró el canario. Asimismo, es realista con la situación y este domingo irá a por la victoria con el Mirandés, después de ese partido le desea todo lo mejor. Los locales no pasan por su mejor momento de forma, ya que están 4 puntos por encima del descenso, marcando ellos la salvación. Se trata de un partido muy especial para Jorge, nunca pensó en enfrentarse contra los isleños y está listo para pelear los 90 minutos de partido. Este fin de semana harán todo lo posible para que los visitantes vuelvan a la isla con el casillero a cero.

Jorge fue uno de los integrantes de la plantilla del playoff de la temporada 2016/2017 y cree ver similitudes entre ambas plantillas: “Lo que veo muy similar a lo que pasó aquel año es un equipo muy compacto, que van todos en la misma dirección y creo que eso es muy importante”, declaró Jorge Saenz. Destacó el nivel de los futbolistas de esta temporada.

Mario González es una de las amenazas de este CD Tenerife, viene de anotar dos goles ante el UD Ibiza de Paco Jémez. Jorge y el delantero blanquiazul se volverán a ver la caras nuevamente esta temporada, ya lo habían hecho en la liga portuguesa: “El Tenerife destaca por su nivel colectivo y no por el de un solo jugador, tenemos que centrarnos en todos”, recalca Jorge.

En el futuro, el canario no descarta su vuelta al CD Tenerife, siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo. A pesar de ello, el jugador es realista y actualmente solo está centrado en el equipo para el que juega. El partido entre ambos conjuntos se disputará este sábado a las 15.00 en el Estadio de Anduva y lo podrás seguir en Tiempo de Juego de la Cadena COPE Tenerife.