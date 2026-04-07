Javi Alonso: "He tenido días muy jodidos, viendo cómo pasan las semanas y no arrancas"

Javi Alonso ya vuelve a sonreír. El futbolista del CD Tenerife reapareció en partido oficial con el filial tras varios meses de baja, poniendo fin a un proceso de recuperación largo y complejo. “Ha sido un alivio, meses complicados y una lesión que se ha alargado más de lo esperado”, confesó tras disputar sus primeros minutos en el tramo final del encuentro ante el Yugo Socuéllamos.

El jugador reconoció que el regreso tuvo un componente emocional especial después de tanto tiempo alejado de la competición. “Volver a vestir esta camiseta, que es el club de mi vida, y competir otra vez es algo indescriptible”, explicó, admitiendo que ha sido la lesión que más le ha hecho valorar el simple hecho de jugar.

Volver a vestir esta camiseta, que es el club de mi vida, y competir otra vez es algo indescriptible” Javi Alonso Futbolista del CD Tenerife B

La dolencia, una fractura en el metatarsiano, se complicó más de lo previsto debido a la escasa irrigación de la zona. “Tuvimos que parar varias veces, probar distintos tratamientos y esperar a que hicieran efecto”, relató, tras un proceso que incluyó cirugía y terapias específicas antes de poder entrenar con normalidad en las últimas semanas.

A sus 27 años, y con un historial marcado por lesiones graves, el futbolista no ocultó la dureza del proceso. “He tenido días muy jodidos, viendo cómo pasan las semanas y no arrancas, mientras tus compañeros compiten”, reconoció, aunque dejó claro que nunca contempló rendirse: “Mientras el cuerpo me dé, voy a seguir intentándolo”.

Tuvimos que parar varias veces, probar distintos tratamientos y esperar a que hicieran efecto” Javi Alonso Futbolista del CD Tenerife B

Durante su recuperación, Alonso tomó la decisión de competir con el filial para recuperar ritmo, una apuesta que ahora empieza a dar sus frutos. “El objetivo era dar un paso atrás para luego dar dos adelante”, señaló, centrado ahora en aprovechar cada minuto y ayudar al equipo en este tramo final de temporada.

El jugador también quiso destacar el apoyo recibido durante estos meses. “Mi familia, mi pareja, los compañeros y el cuerpo médico han sido clave. Sería injusto quedarme con una sola persona”, afirmó, poniendo en valor el entorno que le ha acompañado en el proceso.

Además, Alonso se siente parte del buen momento del primer equipo, que lucha por regresar al fútbol profesional. “Me siento partícipe, soy aficionado del Tenerife y estoy deseando que se cumplan los objetivos del club”, aseguró.

El centrocampista señaló a Aitor Sanz como su gran referente dentro del vestuario. El futbolista explicó que el capitán blanquiazul representa el espejo más cercano en el que mirarse, especialmente por su capacidad para sobreponerse a lesiones graves sin rendirse. “Es una persona que no ha tirado la toalla nunca y ha vuelto de qué manera”, subrayó. También reconoció el apoyo constante que ha recibido de él durante su recuperación: “Siempre me ha dicho que siga para adelante y que aproveche este tiempo para fortalecerme”, concluyó.

Por último, el futbolista lanzó un mensaje a la afición para respaldar al filial en un momento clave del curso. “Están haciendo una temporada increíble y sería bonito que la gente se acercara a apoyarlos”, concluyó, con la mirada ya puesta en recuperar su mejor nivel y dejar atrás definitivamente un largo periodo de incertidumbre.