Jaime Fernández sobre el Galatasaray: "Es un equipo de Euroliga"

El partido ante el Galatasaray marcará un antes y un después en la temporada de La Laguna Tenerife. Así lo transmite Jaime Fernández en Deportes Cope Tenerife, que afronta el tercer y definitivo duelo de la serie con ambición: “Estamos animados, estamos con ambición. Sabemos de la importancia del partido y tenemos muchas ganas de vivir aquí una noche mágica”, aseguró en la previa del choque.

El jugador aurinegro tiene claro que será un encuentro de máxima igualdad, como ya se ha visto en los dos primeros partidos. “Está siendo una serie muy apretada. Hay que cuidar cada detalle, valorar cada ataque y cada defensa porque todo va a contar”, explicó, consciente de que pequeños matices pueden decidir el pase a la Final Four. Además, evitó centrarse en factores externos como el arbitraje: “Es algo que no podemos controlar, los árbitros lo intentarán hacer lo mejor posible y nosotros debemos centrarnos en lo nuestro”.

Sobre el rival, Fernández no escatimó elogios y lo definió como un equipo de máximo nivel: “Tienen un equipazo, con mucho talento, físico y puntos. Son jugadores muy difíciles de parar, incluso haciendo buenas defensas encuentran ventajas”, señaló. En ese sentido, insistió en que la clave estará en competir también desde el ataque: “Tenemos que atacarles, que no se sientan cómodos, intentar hacerlo lo mejor posible en ambos lados de la pista”. También destacó su versatilidad: “Es un equipo de Euroliga, cualquiera puede subir el balón, tienen mucha calidad”.

Está siendo una serie muy apretada. Hay que cuidar cada detalle, valorar cada ataque y cada defensa porque todo va a contar” Jaime Fernández Jugador del La Laguna Tenerife

En cuanto al rendimiento del equipo durante la temporada, el base puso en valor la regularidad del conjunto canarista pese a las dificultades: “Estamos haciendo un año bastante estable y bastante bueno. Hemos estado en playoff de ACB, jugado Copa del Rey y ahora estamos en playoff de Champions”, subrayó. Una campaña que, en su opinión, debe analizarse con perspectiva: “No nos olvidemos de que somos el Canarias, hay equipos con gran potencial. Lo que estamos haciendo es admirable”.

Fernández también quiso destacar su situación personal tras superar una lesión complicada. “En mis mejores sueños pensaba que después de la lesión iba a estar tan bien. Me encuentro casi mejor que antes, puedo entrenar y jugar sin molestias”, afirmó, satisfecho por poder aportar al equipo en un momento clave del curso.

Además, el jugador reflexionó sobre la exigencia del baloncesto actual y la importancia de valorar lo conseguido por el club en los últimos años. “Hay equipos con grandes plantillas que están luchando por no descender”, advirtió, poniendo como ejemplo cercano a CB Gran Canaria: “Nuestros vecinos de Gran Canaria tienen una gran plantilla y están ahí abajo”. Por ello, pidió mantener los pies en el suelo: “Hay que saber la competición que jugamos y valorar lo que tenemos”.

“Son jugadores muy difíciles de parar, incluso haciendo buenas defensas encuentran ventajas” Jaime Fernández Jugador del La Laguna Tenerife

Con todo, el mensaje es claro: el equipo está preparado para un reto mayúsculo. Con el Pabellón Santiago Martín listo para empujar con 4 153 entradas vendidas, La Laguna Tenerife buscará convertir una noche decisiva en una noche histórica para alcanzar la Final Four europea.