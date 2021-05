Jacobo sufre una contractura en ambos gemelos

Jacobo González se retiraba ayer en el minuto 36 de la primera parte del partido que enfrentó al C.D. Tenerife y al Mallorca, siendo sustituido por Nono. El futbolista, que ha estado gran parte de la temporada lesionado tras una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, hacía saltar las alarmas en primera instancia, y de hecho, se le pudo ver hablando con gesto de preocupación al descanso con el técnico Luis Miguel Ramis.

El propio Ramis, explicaba al final del encuentro que el jugador le había comentado que “no es una lesión muscular. Me ha dicho que notaba que se caía, que tenia inestabilidad en los dos tobillos, y mucha tensión en los gemelos. Prácticamente no podía ni dar pasos adelante. Lo valorará el doctor, pero el chico estaba preocupado. No ha podido acumular los minutos que queríamos”.

Finalmente, el parte médico oficial del club ha determinado que el jugador padece una contractura muscular en ambos gemelos, quedando pendiente de evolución, y bajo tratamiento médico y fisioterapéutico.