Iván Romero: "Tuve opciones de volver al Tenerife"

Iván Romero dejó muy buena impresión en su corta instancia en Tenerife. Quedó la sensación de que faltaron otras muchas tardes de buen fútbol del delantero en el Heliodoro. Ahora, le "toca volver" con otro club, y defendiendo otros colores, los del Levante, equipo que visitará este sábado el Heliodoro Rodríguez López.

LESIÓN: "Después de 7 semanas ya estoy recuperado al 100%. Ahora lo que toca es ganarse el puesto, no va a ser nada fácil, hay mucha competencia, pero creo que eso también va en beneficio del equipo, hace que te esfuerces al máximo cada día, en cada entrenamiento".

ASPIRACIONES: "No hay exigencia de subir si o si, pero en el vestuario nos hemos marcado ese objetivo. Estamos muy contentos, hemos cogido una velocidad de crucero, pero no nos podemos conformae con eso".

VISITA AL HELIODORO: "Todo el que venía al Heliodoro si sacaba un punto se marchaba contento. Y este año más aún, yo noto que el equipo está más fuerte que la temporada pasada, no va a ser un partido fácil para nosotros".

RELACIÓN CON TENERIFE: "Con Waldo y con Teto siempre tuve algo especial, nos seguimos mensajeando de vez en cuando. El otro día les dije que les veía muy bien, que estaban como toros. Siempre me veo los partidos del Tenerife, estoy muy contento por ellos, por lo bien que han empezado, pero este sábado, la cosa será distinta. Siempre estaré agradecido a todo el mundo. El club, la afición, nunca voy a tener ninguna queja de la isla, me han cuidado y me han querido siempre".

OPCIONES DE VOLVER: "Si es verdad que hubo opciones de volver este verano, pero hay decisiones que uno tiene que tomar, al final me decanté por Levante, pero siempre estaré agradecido a Tenerife por querer volver a contar conmigo. No me decanté por el Levante por algo en concreto, es un club muy grande, tomé la decisión con mi entorno, y al final elegimos venir aquí".