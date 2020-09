Isma López traspasado al Dinamo de Bucarest

La entidad blanquiazul y el jugador navarro han llegado a un acuerdo para dar por finalizada la relación contractual que les unía hasta el próximo 30 de junio de 2021 ya que ha sido traspasado al Dinamo de Bucarest. De esta manera, Isma López iniciará una nueva andadura profesional.

Ismael López Blanco y el CD Tenerife han llegado este martes, día 01 de septiembre de 2020, a un acuerdo para dar por finalizada la relación contractual que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2021 ya que ha sido traspasado al Dinamo de Bucarest.

Con anterioridad, y con permiso de la entidaD, el futbolista navarro había abandonado el pasado sábado la concentración blanquiazul en San Pedro del Pinatar (Murcia), para así ultimar los trámites de su desvinculación.

Desde su incorporación al CD Tenerife, en el mes de enero de 2019, Isma López ha disputado un total de 25 partidos oficiales (23 de LaLiga SmartBank y dos de la Copa SM el Rey), en los que convirtió dos goles.

Así ha querido despedirse el jugador de la que es ya su ex afición.

Se cierra otra etapa en mi vida. Pese a que deportivamente no ha sido positiva, me quedo con todo lo bueno, que no es poco. He podido conocer una isla maravillosa y compartir vestuario y vivencias con gente top, a las cual le deseo la mejor de las suertes. Un abrazo a todos. pic.twitter.com/J5tpBktHpQ