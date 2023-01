Un insípido Tenerife se vuelve a dejar puntos en el camino

Volvía al Heliodoro el CD Tenerife, en una tarde que podía tenerlo todo. El público quiso responder a las entradas adicionales que podían retirar los abonados y también a la bajada de precios en taquilla. El recinto capitalino se vistió de gala con juego de luces incluido que daba un bonito colorido ambiental y con 16.660 almas, solo faltaba la victoria blanquiazul.

El primer tiempo no dio demasiados sobresaltos, aquel dicho de nadar y guardar la ropa se podía dar, ya que ambos equipos salieron muy cómodo, casi sin ritmo e intentando especular con el rival. La primera llegada fue para los visitantes en un centro de Adot que despejó Soriano y no encontró segundo remate. Los blanquiazules intentaron desperezarse para buscar la portería de la Ponferradina, cierto es que sin demasiado peligro, aunque disponiendo de hasta 3 saques de esquina a favor en apenas 6 minutos.

Iba a tener la más clara el Tenerife, en un error en la salida de Paris Adot, que recogió Gallego y le puso el balón a Gallego, su disparo se iba arriba. La Ponferradina sobrepasaba la primera línea de presión de los blanquiazules con excesiva facilidad, algo que ponía en alerta a los blanquiazules en defensa.

De aquí al descanso poco más, una gran jugada del Tenerife terminó con un fuera de juego inexistente de Shashoua que había echo una gran entrada a la línea de fondo.

La segunda mitad arrancaba de una manera muy similar, aunque cierto es que los blanquiazules iban a crecer con el paso de los minutos. La afición comenzó a alentar al equipo y el Tenerife se lo iba creyendo poco a poco, aunque faltaba la salsa del fútbol , las ocasiones y el gol.

Ramis iba a mover el banquillo para darle entrada a Corredera y Waldo Rubio, para buscar la frescura en el centro del campo y la versatilidad de Waldo Rubio.

Transcurrían los minutos y la idea de revulsivo de los cambios, no le daban resultado a Luis Miguel Ramis. El Tenerife estaba mal en ataque, no había espacios, no existían las asociaciones y tampoco la movilidad para generarlos. Le quedaban quince minutos al encuentro y cierto es que la Ponferradina aún proponía menos que el Tenerife.

Le daba entrada a Garcés el Tenerife, para tener más frescura en ataque en sustitución de Enric Gallego. El público comenzaba a desesperarse en la grada, los blanquiazules no llegaban, no había sensación de peligro, aunque quizás lo peor era que la Ponferradina solo se dedicaba a quitarse balones de encima.

Se reclamaron varias manos en él área visitante, aunque el colegiado fue tajante para decretar que ninguna de ellas era punible. El Tenerife se precipitó en los cinco minutos de alargue y no llegó a crear ni una sola ocasión de gol.

Los blanquiazules se quedan a dos puntos del descenso y mirando al próximo Domingo para rendir visita al Cartagena.