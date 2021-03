Iñaki Saénz: "Firmo perder, pero solo si al final de temporada nos salvamos"

Deberíamos estar metidos de lleno en la previa del partido que tenían que disputar esta tarde, CD Tenerife y CD Mirandés. Pero el aplazamiento del choque ante el conjunto burgalés, por los 13 contagiados por covid del equipo de Miranda, hacen que hablemos ya del que será siguiente rival de los blanquiazules. Ese equipo es la UD Logroñés, que cuenta en sus filas, con dos ex del CD Tenerife. Nano Mesa e Iñaki Saénz. Hoy en Deportes COPE Tenerife, hemos hablado con este último, el cual ha analizado profundamente la difícil situación de su equipo, y el partido del próximo sábado.

MALA RACHA

Una sola victoria en los últimos 19 partidos, hacen que el equipo riojano esté atravesando por una de las peores rachas, no solo de su historia, sino que también de la categoría. Es por ello, que Iñaki reconoce que "estamos deportivamente sufriendo un poco, pero era de esperar en la vuelta al fútbol profesional. Estamos dando muestras de mejoría. Tenemos la sensación de estar vivos, somos un equipo muy competitivo".

Pero pese a la mala dinámica, la UD Logroñés consigue permanecer fuera de los puestos de descenso. Casi impensable teniendo en cuenta lo poco que ha logrado sumar de tres en los últimos meses, pero que tiene explicación, gracias a la gran primera vuelta que hizo el conjunto de Sergio Rodríguez. Así lo asegura también el capitán, "la primera vuelta fue muy buena, y eso es lo que nos ha dado el colchón suficiente, para pese a esta mala racha, no estar metidos en descenso". Una mala racha que estuvo a punto de romperse en el día de ayer. Un doblete de Iñaki en el bierzo acercaba dicha posibilidad, que se vio truncada en los minutos finales con el empate de la Ponferradina. "Cuando estás en estas dinámicas, parece que, aunque estés ganando, no tienes la seguridad de que vayas a sumar los tres puntos", comentó.

SIGUE AL CD TENERIFE

En cuanto al CD Tenerife, Iñaki reconoció que "siempre que puedo, sigo los partidos del CD Tenerife, y bien, ha cambiado bastante y ha mejorado muchísimo". Hay que recordar, que su equipo con la victoria que cosecharon en el Rodríguez López provocó la destitución de Fran Fernández al frente del banquillo chicharrero. Es por ello que "el CD Tenerife ha cambiado bastante con respecto al de la primera vuelta, es mucho más contundente en las áreas".

Iñaki Saénz, al haber jugado en el conjunto isleño hace algunos años, es conocedor de un tópico clásico que se suele repetir por la isla. Que no es otro que, el Tenerife es un equipo resucita muertos, ya que los rivales que vienen en mala dinámica suelen romperla al enfrentarse a los blanquiazules. Ante esto, el lateral esgrimió que "en todos los equipos que he estado, se suele decir en el entorno, que el club es un resucita muertos. En todos. Por eso no le suelo hacer mucho caso". Añadiendo por último que "si me aseguras que perdemos el sábado, pero al final nos salvamos, te lo firmo".