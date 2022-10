Iker Undabarrena: “El Tenerife es un equipo con un gran potencial difícil de doblegar”.

El conjunto tinerfeño vista este domingo Butarque, para enfrentarse al Leganés, en el cual hay varios ex blanquiazules, entre ellos nuestro protagonista de hoy Iker Undabarrena.

“Hablamos mucho del Tenerife y de la isla, especialmente con Jorge que le tiene mucho cariño a su tierra”.

¿Cómo te encuentras en Leganés?

"La verdad que muy bien. El club está bien estructurado y se nota, no hace tanto que estuvo en Primera División y los objetivos que se marcan son optimistas".

Le preguntamos sobre la oferta del Leganés y que fue lo que le convenció para regresar a España.

"Todo el mundo me habló bien del club y tiene grandes aspiraciones. Mayoritariamente fue ésto lo que me hizo decantarme por volver a España". "Personalmente creo que he adquirido más madurez que la que tuve cuando salí a Tenerife".

¿Qué valora Undabarrena de su etapa en la isla?

"Fue una pena no poder dar el nivel que creo que podía haber dado. En Tenerife aprendí mucho, sobre todo de Aitor que me ayudó tanto dentro como fuera del campo. Soy consciente de que había mucha competencia en mi posición y no di mi mejor nivel".

Le preguntamos sobre Aitor Sanz...

"Siempre diré que tanto él como Carlos Ruiz son maestros de ésto. Aprendes a cuidarte a prevenir lesiones y muchas cosas que se hacen fuera del campo que te enseñan a madurar".

¿Qué Tenerife esperas el Domingo en Butarque?

"Llevan mucho tiempo con Ramis y es importante la continuidad. Es un equipo que está hecho, su estilo es el mismo que estuvo a punto de llevarles a Primera División, es un rival muy complicado de doblegar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Viene el Leganés de caer ante el Levante, aunque quizás fue una derrota un tanto engañosa.

"Sí, aquí en Segunda si entras en dinámica negativa es complicado salir. Estábamos en un buen momento con varias victorias pero varios errores nuestros nos condenaron a caer con el Levante pero tenemos buenas sensaciones".