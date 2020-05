El Iberostar Tenerife vuelve la próxima semana a los entrenamientos

Tras el anuncio de las diferentes fases de desconfinamiento por parte del Gobierno de España, el Iberostar Tenerife prepara su vuelta a los entrenamientos para la próxima semana. A partir del lunes, es posible que los deportistas profesionales vuelvan a su actividad, siempre en entrenamientos de carácter individualizado, y en las oficinas del club ya se tiene el dispositivo preparado.

La ACB ha preparado un protocolo exhaustivo, en la misma línea de la LFP, que ha sido elevado al Consejo Superior de Deportes, aunque está pendiente de que a lo largo del fin de semana reciba la ratificación por parte del Ministerio de Sanidad. A partir de ahí, según confirman a Deportes Cope Tenerife fuentes del club, la idea es comenzar los entrenamientos individuales “el lunes o el martes”.

Para ello se instalarán tres canastas sobre el parqué del Pabellón Santiago Martín, con la debida separación entre ellas, y recogiendo las gradas laterales. Cada jugador utilizará una canasta y se dividirá a la plantilla en 4 turnos de 3 jugadores. Además, los jugadores pasarán un exhaustivo reconocimiento médico antes de comenzar estos entrenamientos, pero no está previsto que de momento pasen test de Covid-19, por lo menos en esta primera fase. Esta es una de las cuestiones más polémicas, y que ha retrasado la aprobación del protocolo, a instancias de la asociación de jugadores ABP, ya que no está claro quién tendría la responsabilidad en caso de que algún jugador positivo.

De hecho, algunos jugadores ya han manifestado sus dudas públicamente, e incluso el ex jugador del Iberostar Tenerife Nico Richotti, ha afirmado abiertamente que no es partidario de que se reanude la competición, a pesar de que su equipo, el Montakit Fuenlabrada no está clasificado para disputar la final de 12 equipos.

Por el momento, y al espera de la aprobación definitiva del protocolo por parte de las autoridades sanitarias, están citados para comenzar los entrenamientos los jugadores de Unicaja de Málaga, Joventut y Andorra, además del Iberostar Tenerife.