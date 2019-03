No hay manera

Tras el parón, el CB Canarias no pudo reanudar con buen pie la Liga Endesa, al caer derrotado en la prórroga en su visita al Tecnyconta Zaragoza (102-93). El equipo tinerfeño no supo cerrar el partido cuando ganaba de once a falta de seis minutos (67-78).

Es la cuarta visita consecutiva al Príncipe Felipe, y la cuarta derrota del equipo aurinegro, en un partido que se complicó desde el comienzo, pero que poco a poco se fue inclinando a favor de los de Txus Vidorreta.

Cerca del final, justo cuando el choque parecía encarrilado, cinco puntos consecutivos de Fran Vázquez y varios ataques mal jugados por los tinerfeños hicieron que el Zaragoza se metiera en el partido, con unos últimos minutos de locura. Davin White con un triple a falta de 1.8 parecía, pese al sufrimiento, cerrar el partido para los visitantes. Pero, una antideportiva señalada a Bassas sobre Seibutis llevó al lituano al tiro libre, donde anotó uno de sus dos intentos (87-87) y erró también el tiro posterior, por lo que el partido se fue a la prórroga.

Un gran tiempo extra del Tecnyconta con varias acciones de mérito de Fran Vázquez, Barreiro y compañía, y una mala elección de tiro más el fallo desde 4.60 hicieron que finalmente la victoria se quedara en el Príncipe Felipe.