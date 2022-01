El CV Haris da un zarpazo en Grecia (2-3)

Suma y sigue… en conjunto tinerfeño ha vuelto a tirar de casta en Grecia y ha doblegado a todo un Panathinaikos en su propio feudo, para traer la eliminatoria a Tenerife con un paso en semifinales.

Tras un viaje de más de 30 horas, con suspensión de encuentro por cancelación de vuelo el día antes y con todo lo que a ello respecta, las blanquiazules han sido capaces de volver a escribir en el libro de la historia.

El encuentro, lógicamente, arrancó con mucho respeto y muy igualado, dos equipos que no querían perder su servicio para mantener todas sus opciones intactas. El tanteador apenas se despegaba dos puntos de diferencia y este iba remando al costado blanquiazul. Bloqueos, servicios, ataques rápidos… así transcurría en primer set, el cual, con un tanteador muy alto, ponía un 14-23 que iba a llevar a las nuestras a adjudicárselo tras un parcial de 0-8.

La presión pasaba al tejado griego, tras el 16-25 del primer set. En el segundo acto, las locales le pusieron algo más de fuerza a los ataques, unido a las rotaciones generadas en los mismos, algo que descolocó por momentos al Haris, que se vio con un 15-8 abajo. Era difícil volver a darle la vuelta al partido, de hecho, el conjunto heleno se adjudicaría el set con un imponente 25-12.

Tocaba sentar cátedra, no bajar brazos y olvidar el set perdido… Lo hizo el Haris, que volvió a recuperar su mejor versión. Eso si, delante, un poderoso Panathinaikos que no iba a ponerlo fácil. Este tercer set, fue, muy, muy igualado. Mucho parecido tuvo con el primero en los instantes del comienzo, con la diferencia, de que esta vez, un buen parcial de las locales, iba a poner el empate a 25. Se venían momentos de nervios, de no querer perderlo, pero de ser valientes en ataque. Lo fueron las blanquiazules, pero la suerte, después de un 27-27, se decantó para el lado local para adjudicárselo por 29-27. (2-1).

Arrancaba el cuarto set y llegaba el momento de la verdad, tocaba ganarlo para forzar el tie-break o irnos a Tenerife con un 3-1. Magia, sueño, garra y todos los adjetivos que se nos pasan por la cabeza, se iban a quedar cortos…

En un momento crucial del partido, cuando las helenas ganaban 13-11, parecía que estaba casi todo perdido, sin embargo, otro gran parcial y una defensa irrepetible, le daba la vuelta al set, para ponerlo 17-19. Respiro de tranquilidad e ilusión de ir a por más. Del 21-22, pasamos al 21-24 para las tinerfeñas, que estaban a un punto de lograr el empate a 2. Trabajo de ataque, bloqueo y… punto para forzar el tie-break.

Ya nada estaba perdido, el partido era para enmarcar y estaba la opción real de llevarlo con ventaja al Pablos Abril.

Se notó que la presión recalaba en las locales, el Haris se soltó aún más y fue por delante siempre. Juan Diego García lo vio claro, tiempo muerto con un 11-12, para parar las acometidas del rival. Fue de maravilla. Las nuestras lo manejaron a la perfección para senos otra gran Alegría. Victoria por 2-3 en Grecia y a buscar las semifinales el próximo Miércoles, en Tenerife.