¿Habrá público en la vuelta del fútbol?

Durante estos últimos días, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez ha manifestado su intención de reabrir el Estadio de Gran Canaria a los aficionados cuando se reanude la competición liguera. Respecto a estas declaraciones son muchos los protagonistas que han hablado del asunto en los últimos días.

Entre ellos, en Herrera en Cope, el Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostró su apoyo a la iniciativa de Ramírez. Opinando que, mientras el protocolo sea claro y las normas de seguridad se establecen con rigor, no le ve ninguna pega. “Un espacio que tiene 33 mil butacas podría ser algo importante para normalizar la actividad deportiva, normalizar lo que es el atractivo del deporte rey, y también para la economía de Canarias” expresó.

Asimismo, explicó que Canarias tiene una contagiosidad muy baja, lo que permitirá que a partir del 15 de junio el archipiélago pueda tener “conectividad con los corredores seguros” de otros países que también tengan un índice de contagios reducido. Esto junto a la iniciativa del máximo accionista del club grancanario, “sería bueno para el deporte y para la economía, pero siempre con la máxima seguridad sanitaria”, concluyó.

En la misma línea fue preguntado en el día de hoy Aitor Sanz en Deportes Cope Tenerife, uno de los capitanes del equipo tinerfeño se posicionó sorbe el debate de si debería haber o no público en las gradas de los estadios de aquellas ciudades que se encuentren en la Fase 3 de desescalada, como las Islas Canarias.

Para el centrocampista esto no sería justo, a pesar de que beneficiaría al equipo blanquiazul. Aitor acepta el argumento “lógico” de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, pero matiza: “Sería competir en diferentes condiciones, no habría igualdad y tiene que primar eso”. Además añadió que la competición debería disoutarse en "igualdad de condiciones" y no "sería justo que se jugara con público en Gran Canaria y no es Fuenlabrada."