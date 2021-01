¿Habrá público el domingo en el Heliodoro?

El C.D. Tenerife prepara ya su siguiente compromiso oficial, que no es otro que la participación en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Encuentro que tendrá lugar este próximo domingo a las 17:00 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, y que va a enfrentar a los blanquiazules ante el Villarreal C.F.

Duelo, al que los tinerfeños llegan en su mejor momento de la temporada y en el que no está descartado que pueda entrar público. Así lo ha manifestado en el día de hoy en La Mañana de COPE Tenerife, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, el cual ha destacado que “en un Estadio como lo es el del Tenerife, con una capacidad para 22.000 espectadores, que puedan entrar 5.000 creo que no supondría ningún problema. Estamos hablando de un casi 15% del aforo, que perfectamente separados, haciendo uso de la mascarilla y controlando la entrada y salida del recinto de los mismos, no debería haber ningún problema.”

Recordemos que la decisión, está en manos del Gobierno de Canarias, ya que al ser una competición que no está bajo el paraguas de la Liga, sino de la Federación, las competencias no pertenecen al Consejo Superior de Deportes, y por ello cada comunidad autónoma tendrá la autoridad para autorizarlo o no en función de la situación sanitaria de cada territorio.