El Guadalajara, rival el domingo en el estreno liguero, y los otros 18 equipos a los que se va en del CD Tenerife en una Primera RFEF que arranca hoy

El Club Deportivo Tenerife arranca este domingo su andadura en esta nueva temporada en Primera RFEF, visitando al CD Guadalajara en el estadio Pedro Escartín (18:15 h.i.). Será el primero de los otros 18 rivales que tendrá el conjunto blanquiazul en el Grupo 1 de esta nueva categoría de Bronce.

Un Guadalajara que acaba de ascender a Primera RFEF, tras quedar primero de su grupo de Segunda RFEF el curso pasado, batiendo, entre otros, al Tenerife. Un conjunto guadalajareño que es un rival inédito para el primer equipo blanquiazul, al igual que otros cuatro a los que se va enfrentar esta campaña: Arenteiro, Mérida AD (sí jugó ante el antiguo CP Mérida, que llegó a militar en Primera división), Unionistas de Salamanca y Ourense CF (no confundir con el CD Ourense).

El conjunto guadalajareño está entrenado por Pere Martí (ex jugador de Villarreal y Elche) y ha logrado mantener gran parte del bloque y los jugadores clave que lograron el ascenso (el portero Zarco, los centrales Ablanque y el veterano Jorge Casado, los centrocampistas Neskes y Manu Ramírez y los delanteros goleadores Cañizo y David Amigo). Pero el experto analista en Primera RFEF, Fran Butrón, destaca a "Unax Álvarez, puede ser uno de los jugadores revelación de la temporada, un extremo muy desequilibrante". Y también comenta sobre el Guadalajara, que a pesar de ser recién ascendido "es un equipo muy fuerte en defensa, sólido, y más en casa, y tiene piezas muy importantes". Y sobre el cedido por el Tenerife, Salifo, cuenta que "no podrá jugar, por la 'cláusula del miedo', pero va a ser una pieza importante esta temporada para el Guadalajara".

Fran Butrón también analiza a todo el Grupo 1 de Primera RFEF en su conjunto: "el Tenerife es el 'coco' de la categoría, el gran abanderado, el equipo que hará que los estadios se llenen. Sus posibles rivales para el ascenso, ya con las plantillas ya prácticamente cerradas, creo que el Racing de Ferrol se ha movido muy bien en el Mercado. Ya un escalón por debajo, situaría a tres o cuatro candidatos más, como Zamora, Lugo, el Castilla de Álvaro Arbeloa y la Ponferradina". Un Grupo 1 en el que el Tenerife se enfrentará a cuatro filiales (el mencionado Castilla, Osasuna Promesas, Celta Fortuna y Bilbao Athletic), un recién descendido (Racing de Ferrol) y seis recién ascendidos (Guadalajara, Arenas de Getxo, Avilés, Cacereño, Pontevedra y Talavera).