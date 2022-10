La UD Granadilla firma el mejor arranque de temporada de su historia

La UD Granadilla ha firmado el mejor arranque de temporada de su historia en Primera División y eso, que no se han disputado la jornada 1 (Athletic Club) y la jornada 3 (Real Madrid), ambos en casa.

Llegaba el Granadilla al partido habiendo sumado 4 de los últimos seis puntos del campeonato y recuperando futbolistas como Nasello y Clare que volvían tras perderse el inicio de liga. Herrera alineó a Jassina Blom en la punta del ataque, buscando la velocidad en bandas de Koko y María José Pérez. Mordiendo muy arriba y asfixiando la salida de balón del Villarréalo, comenzaba el partido, con un Granadilla enganchado al mismo. Así, transcurrido el minuto 3 de partido, un pase entre líneas de Paola fue abrochado por Jassina Blom, para realizar una preciosa vaselina que iba a batir a Elena de Toro. Delirio en la grada con el trepidante comienzo tinerfeño.

Sin embargo, el transcurrir de los minutos, dejaba a un Villarreal mejor asentado en el terreno de juego, sobretodo en la zona ancha del campo, donde doblegaba al Granadilla para intentar empatar el choque. Gol que estuvo a punto de llegar en el minuto cinco, cuando un centro de Belén Martínez, tuvo que enviarlo a córner Noelia Ramos. El Villarreal intentaba buscar la espalda de la defensa granadiller, con jugadas que llegaban por el carril derecho de Belén, aunque afortunadamente sin llegara a crear ningún tipo de peligro. En el minuto 18 de encuentro, Blom iba a tener otra ocasión, pero su remate fue repelido por la cancerbera visitante.

En la recta final de la primera mitad, pudo el Granadilla hacer el segundo, un centro de María Estella, se iba a estrellar en el larguero, el rechace no encontró portería para Koko.

Con el 1-0 se llevaba al descanso, en una mañana con mucho ambiente en las gradas.

Sin cambios arrancó la segunda mitad, donde iba a ser decisivo el balón parado. Pisco tuvo la primera en el minuto 47, pero su disparo no encontró portería. El Villarreal ponía ímpetu, pero no ocasiones y esto le iba a dar mucha vida al conjunto de José Herrera. Movía el banquillo el técnico tinerfeño, dando entrada a Silvia y Javiera Toro, además de Clau en el carril derecho. Corría el minuto 24 de la segunda parte, cuando Koko forzaba una falta en la frontal del área, escorada al carril izquierdo, perfecta para una diestra. No se lo pensó María José, que de falta directa, iba a sentenciar el choque. La grada se lo pasaba en grande, cánticos y la ola fueron protagonistas hasta el final del partido.

La noticia negativa, es la lesión de Rocío García, que tras una mala caída, tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario, para poder ver el alcance de lesión en su rodilla izquierda.

Un comienzo de temporada inusual, donde el Granadilla ha hecho el mejor arranque desde que está en Primera División.