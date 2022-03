La UD Granadilla se deja dos puntos en casa

No fue un partido vistoso, no se pudo desplegar fútbol, pero hay que reconocer, que el Betis estuvo tácticamente mejor, durante el partido. El conjunto verdiblanco, vino con la clara consigna de anular las bandas blanquiazules y el ataque en punta de Cristina Martín Prieto. Arriba, Mari Paz Villas y la libertad de Ángela Sosa, crearon sensación de peligro, aunque nunca llegó a convertirse en ocasión. El viento hacía acto de presencia durante todo el encuentro y eso se notaba en el partido de ambas. Aún así, el Betis fue mejor en el cómputo global, en acciones de desactivación de jugadas de las blanquiazules, que no enlazaban jugadas por banda ni en la punta de ataque de Cristina. La primera parte tuvo poca historia y muy poco tiempo efectivo debido a los parones.

En la segunda parte, Francis dio entrada a Raissa y Koko en el campo para arriesgar en la búsqueda de las acciones ofensivas. La camerunesa se hizo con la medular, le imprimió músculo al centro del campo y arrancaba jugadas más precisas. La entrada de Robledo, iba a darle más verticalidad al equipo, que comenzó a sentirse más libre y con más convicción de irse a por el encuentro. Llegarían los mejores minutos del Granadilla, contando con la ocasión más clara hasta el momento, en las botas de María José, la cual disparaba a portería para buscar el primero, un gol que no llegó gracias al paradón de Thalmann. Tras el córner, Cubedo tuve remate de cabeza, pero de nuevo el Betis evitó el gol. Intentaban las verdiblancas salir a la contra, pero él Granadilla evitó cualquier atisbo en cuanto al gol. En otra jugada larga, Martín Prieto iba a tener su ocasión, pero Mari Paz evitaba el disparo, lesionándose en la propia jugada.

Cinco minutos de descuento, poco, para lo que se perdió en la segunda parte, que iba a dar para un@ más de Natalia, en una falta directa, que, de nuevo Thalmann iba a desviar cuando se cantaba el gol.

La UD Granadilla cae a la quinta plaza, a dos puntos del Atlético de Madrid (tercero) que daría opción a jugar Europa.

Las tinerfeñas ya preparan la salida del próximo Domingo ante el Rayo Vallecano.