La UD Granadilla cae por la mínima ante el Levante

De los mejores encuentros que se han disputado en la temporada, el que se ha vivido en La Palmera entre dos equipos que venían con muchas cosas en juego a falta de cuatro encuentros para el final de la liga. El partido salía sobre lo previsible, con un Levante que quería el balón y que iba a buscar la combinación en sus jugadas de ataque, ante un Granadilla, que iba a salir a morder muy arriba y a buscar sus ocasiones en el encuentro.

De hecho, la primera ocasión clara iba a ser para el Granadilla un balón al área, fue ganado por Blom, que tras un ligero toque, iba a quedarse franca para el disparo de vaselina, que iba a irse por encima de la portería de Tarazona. Al Levante le iba a dejar medio tocado la primera acción de ataque de las tinerfeñas, pero iban a intentar tener reacción en una falta directa de Andonova, que se iba a ir a la izquierda de Aline. Corría el minuto 22 de encuentro, cuando el Levante estaba casi celebrando el tanto en un centro al área que dejó sola a Méndez, incomprensiblemente, su remate no fue bueno y se fue a la izquierda.

El partido estaba muy igualado con acciones de ida y vuelta, aunque es cierto que el Granadilla parecía tenerlo bajo su control. En el minuto 30 de encuentro, el conjunto de José Herrera iba a tener otra clara, de nuevo sería Blom quién iba a disfrutar de una gran ocasión, pero su disparo se iba fuera. 4 minutos más tarde, se iba a pedir penalti sobre Blom, que la colegiada no pitó, en el rechace Koko estuvo a punto de marcar, pero su disparo se fue fuera. Disfrutaría de una más el Granadilla antes del descanso, cuando un centro de Clau Blanco se envenenó y estuvo a punto de sorprender a Tarazona.

Con el 0-0 se llegaba al final de la primera mitad.

Nada más arrancar la segunda parte, Monday iba a tener el gol en sus botas, pero su disparo lo atrapó de nuevo la guardameta. José Herrera iba a cambiar su esquema táctico, incrustando a Natalia Ramos en el centro de la defensa con Gavira y Thais, para acometer las llegadas en media punta del Levante. Le iba a salir bien, puesto que desactivó en bastantes minutos al conjunto granota.

El Levante no era superior al Granadilla, sus acciones no llegaban con remate peligroso, pero iba a entrar en juego una protagonista, la colegiada. El encuentro se le fue claramente de las manos, comenzó a pitar faltas inexistentes y a sacar cartulinas amarillas que no lo eran. Ambos equipos se quejaban de las decisiones arbitrales, pero el rasero del mismo no cambió.

María José le dio refresco en ataque al Granadilla, pero una acción a la espalda de la defensa tinerfeña, le iba a dar el partido a las levantinas. Un gran pase de Andonova iba a dejar a Alba Redondo en el mano a mano con Aline, la máxima artillera iba a batir por bajo a la brasileña para poner el 0-1 en el marcador.

Con 10 se quedó el Granadilla en la recta final del encuentro, tras ver la segunda amarilla Natalia Ramos por una mano completamente involuntaria en el centro del campo. Cinco minutos de descuento que no dieron para mucho más que para firmar el final del encuentro en un choque vistoso pero empañado por el arbitraje para ambos equipos.

Las tinerfeñas visitan al Alavés el próximo sábado, 6 de mayo, a las 11 horas.