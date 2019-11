Garai:"Daría un paso al costado si viera que el equipo va a la deriva"

El técnico del CD Tenerife se pasó este martes por DEPORTES COPE TENERIFE para analizar la actualidad del equipo blanquiazul, después de cumplirse el primer tercio de competición en la Liga SmartBank.

Sobre la puntuación conseguida hasta ahora:"La puntuación no es la que queremos ni por asomo. Es verdad que no se ajusta a los méritos que hemos hecho, pero hay que mejorar esa puntuación como sea."

Que le dice la gente en la calle:"La gente me dice que no cambiemos que sigamos jugando igual, todo son nuestras de cariño. Estoy muy agradecido por la confianza de la gente y del club."

El estilo de juego:"La forma de jugar le gusta a los futbolistas, le gusta a la gente, lo que pasa es que hay que empezar a ganar ya. Si me garantizan que jugando de otra forma ganamos más, cambiaría. Pero no es así y creo en esta forma de jugar, insistiremos. Estoy convencido que este es el camino, que jugando así y enganchando dos o tres victorias vamos a ser un equipo que va a tirar para arriba."

Mala racha en casa:"No podemos permitirnos no ganar en casa desde el 25 de agosto, es mucho tiempo. Pero estoy convencido que va a cambiar y seremos un equipo fiable."

Que debe cambiar para mejorar:"Tenemos que ser más eficaces arriba y ser sólidos atrás, como en estos últimos partidos en los que defensivamente hemos estado bien. Hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra."

Como está el vestuario:"El equipo tiene fuerza, ellos están ilusionados porque creen en lo que hacemos. Claro que necesitan una victoria, como yo, pero siempre estamos cerca de conseguirlo y por eso creemos en esta idea."

Sobre la gestión del grupo:"Suso y Naranjo tienen mucha competencia, pero ellos también han sido titulares conmigo. Tiene que seguir trabajando y esperar su momento."

La gestión de los cambios:"La gestión de los cambios es complicada, tienes que leer muy bien lo que está pasando para acertar. Hay momentos en los que ves al equipo tan bien, que no quieres tocarlo por si empeora, no es fácil."

Sobre Naranjo:"Naranjo tiene materia, tiene cosas, uno de mis objetivos cuando llegué era recuperar su mejor versión. Además tiene mucha competencia, tiene jugadores por delante que encima están rindiendo, tiene que dar un paso al frente.”

El calendario:”El calendario que nos viene ahora a mí me gusta. Son ese tipo de rivales contra los que todo entrenador se quiere enfrentar, no le tengo ningún miedo, somos el Tenerife.”

Sobre si situación:”De momento no me lo he planteado, tengo mucha fuerza para sacar esto adelante, pero si se diera el caso de que veo que el equipo no juega a nada y va a la deriva, pues si que daría un paso al costado, pero no es el caso. “

También valoró las palabras de Amid Achi:”No tengo el gusto de conocerlo en persona, tampoco he escuchado lo que ha dicho, pero como casi todo, me ha llegado por otro lado. Respeto mucho su opinión, pero no la comparto. No soy un entrenador que note mucho la presión, no escucho ni leo la prensa, pero aún así me llegan las cosas, pero no les hago mucho caso.”

La cantera:”Se demostró el otro día que cuando necesitemos tirar de ellos, lo haremos sin ningún tipo de problema.”

Y por último habló del mercado de invierno:“Es posible que tengamos que reforzar al equipo y ya lo estamos valorando. Es cierto que tenemos muchos jugadores y también hay que mirar por ahí. Las posiciones en concreto no lo sé porque tenemos dos jugadores por puesto, pero algo sí tendremos que fichar. Lo que tengo claro es que hay jugadores que son “indiscutibles” que no pueden salir como Milla, Bermejo, Álex Muñoz, Luis Pérez, Borja Lasso...”

La entrevista completa la puedes escuchar aquí: https://www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/deportes-cope-tenerife/audios/deportes-cope-tenerife-con-guillermo-garcia-20191105_913147