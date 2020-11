Se ganó y punto

El C.D. Tenerife consiguió ganar su tercer partido de la temporada gracias a su victoria por un 1-0 ante el Real Zaragoza del Pipo Baraja, con un tanto en propia puerta de Cristian Álvarez.

Los de Fran Fernández salieron al partido, conscientes de lo que se jugaba, no solo el equipo, sino también sui entrenador. El partido comenzó con llegadas por parte de los dos conjuntos, aunque el primero en generar peligro fue el Real Zaragoza, gracias a una internada del Toro Fernández. Pero, ese acercamiento, no fue tan claro como el primero del Tenerife, ya que un testarazo desde dentro del área de Zarfino, no fue gol por muy poco, tras estrellarse contra el larguero. Desde ese momento el Tenerife era el equipo que llevaba el peso del partido, y con ello llegó el tanto del 1-0. Una jugada de estrategia, de la cual hasta ahora el Tenerife no había logrado sacar rédito ofensivo, fue la desencadenante del primer gol chicharrero. Una peinada en el primer palo, y remate a trompicones en el segundo de Fran Sol, hicieron que Cristian Álvarez al intentar detener el remate de cabeza del delantero, se acabara metiendo el balón en su propia portería. El gol local, sentó como una patada al equipo de Rubén Baraja, que al verse por detrás en el marcador, empezó a desesperarse y a no encontrar la meta de Ortolá que vivía una noche calmada, posiblemente la más tranquila de lo que va de temporada.

La segunda parte empezó con cambios en el Real Zaragoza, movimientos que no permitían a los maños generar peligro. Tampoco el Tenerife se desataba mucho en ataque, aunque todo pudo ser diferente si el VAR no le hubiera anulado un gol a Vada nada más arrancar los segundos minutos. Una jugada de pundonor de Moore por la derecha, y un buen centro de Fran Sol, hacían que el Tenerife ampliara la diferencia en dos goles, algo que le podía haber dado la tranquilidad necesaria para cerrar antes el partido. Pero el colegiado del encuentro interpretó que había falta de Shaq Moore el inicio de la jugada. Así avanzaron los minutos, el Tenerife no conseguía cerrar el encuentro, y volvieron a aparecer fantasmas del pasado, pero el Zaragoza no hacía nada de daño, algo que permitía al Tenerife, defenderse sin estar muy exigido. Lo intentó a la desesperada el equipo aragonés, pero solo encontró solidas respuestas de un Tenerife que esta vez si, no dejó escapar los tres puntos en los últimos minutos.

Con la victoria el Tenerife se coloca con 13 puntos, e inyecta una dosis sustanciosa de moral, para afrontar una semana tan importante como es la del derbi.