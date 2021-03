Gaby Ocete: “Ahora ya nos toca competir y disfrutar”

El CDB Clarinos Ciudad de La Laguna Tenerife se ha clasificado en el play off y mantiene el sexto puesto en la Liga Femenina Endesa tras su décimo quinta victoria contra el CDB Ibaeta, durante el pasado sábado 20 de marzo. Gracias a la presión de la ala-pívot Tanaya Atkinson, autora de 18 puntos y 5 rebotes, las tinerfeñas lograron el triunfo con un marcador 71-76, a pesar del reñido encuentro.

Ahora, las locales volverán a verse las caras contra el Gernika KESB para disputar su posición en la tabla, el próximo sábado 27 de marzo. A partir de las 17:00 horas, el equipo femenino lagunero regresa al Pabellón Juan Ríos Tejera, donde jugarán a puerta cerrada.

Gaby Ocete, base del CDB Clarinos, celebra las numerosas conquistas durante esta temporada y cree que hay posibilidades de conseguir otro triunfo contra el Gernika KESB. De hecho, afirma que la clave estaría en realizar “un ritmo alto de partido” y “más intenso”, aprovechando que las vascas han tenido una semana repleta de partidos.

Esta temporada llevan una buena racha de victorias. ¿Cómo están viviendo este año dentro del equipo?

Pues muy bien. La verdad es que sí, que hemos tenido un par de altibajos, pero yo creo que, si miramos la temporada al completo, pues estamos muy contentas porque hemos conseguido esa sexta posición que está muy bien.

¿Qué objetivos les queda por conseguir esta temporada, además de mantener el 6º puesto en La Liga Femenina y de ya haberse clasificado en el play off?

Yo creo que ahora ya nos toca competir y disfrutar. Yo creo que el trabajo, como he dicho, está hecho y por qué no soñar. Nos toca un Girona que es bastante duro, como todos los equipos que están en la tabla arriba. Pero bueno, nosotras soñamos en competir y disfrutar... Y, por qué no, dar alguna sorpresa.

¿Qué tipo de sorpresa? Si se puede saber...

Ja, ja, ja... Pues a lo mejor poder competirles o ganar algún partido. Eso nunca se sabe. Nosotras vamos a competir y ganar obviamente, aunque sabemos que el rival es muy duro.

¿Creen que podrán alcanzar la décimo sexta victoria contra las Gernika KESB el próximo sábado?

Es un viejo conocido como decimos, ¿no? Creo que ya nos hemos enfrentado ya tres o cuatro veces en la temporada. Sabemos que es un equipo difícil, pero ellas vendrán de jugar cuatro partidos esta semana, que por la Covid-19 ahora tienen un maratón de partidos. Nosotras lo trabajaremos con muchas ganas para sacar la victoria, claro que sí.

¿Este encuentro será tan reñido como el partido contra el CD Ibaeta de la semana pasada o aprovecharán ese cansancio del Gernika, tras una dura semana de partidos, como punto débil?

Yo creo que va a estar reñido igualmente. Es un equipo que está arriba y, por mucho que tenga muchos partidos, somos todas jugadoras profesionales y todos los salimos a ganar y sales a jugar a tope. Así que creo que será un partido muy chulo. A ver cómo se decanta...

¿Cuál será la estrategia en esta ocasión?

Pues, lo que te digo, a lo mejor aprovechar un poquito el que ellas juegan muchos partidos y poner un ritmo alto de partido, que en verdad es lo que intentamos hacer en todos. Pero, bueno, quizás jugar un poquito más rápido y más intenso, a ver si por ese lado sacamos una pequeña ventaja.

Tanaya Atkinson tuvo mucho predominio en el partido anterior. De hecho, podríamos decir que fue clave para la victoria. ¿Volverán a depositar la confianza en ella para obtener de nuevo el triunfo?

Sí, yo creo que lo llevamos haciendo durante todo el año, ja, ja. Es verdad que es una de nuestras mejores jugadoras, por no decir la mejor ahora mismo, y confiamos muchísimo en ella. Yo creo que por eso ha estado optando al premio por la mejor alera. Yo creo que se sale de sus cualidades y capacidades. Es muy importante para nosotras.

¿Cuál es o creen que será el equipo rival más duro para ustedes de esta temporada?

Buff, ¿el más duro? Yo creo que el Perfumerías Avenida, a lo mejor. Yo creo que es el que más ha demostrado que va primero de la clasificación.

¿Qué es lo que más han echado en falta esta temporada?

Sobre todo, hemos echado mucho de menos a la afición, que creo que no podremos volverla a tener este fin de semana ni en lo que queda. Pero, bueno, que les hemos echado muchísimo de menos y esperamos volver a todas las aficiones en general en un futuro muy cercano porque en esta temporada se ha echado en falta.

¿Eso es lo que más han echado de menos de la normalidad antes de la pandemia?

Sí, sí. La afición. Yo creo que luego vas a otros campos y ves a la afición que puede estar ahí... Nosotras, por mala suerte, solo hemos tenido dos partidos con ellos. Espero que hayan podido disfrutar desde fuera con nosotras y que el año que viene sea mejor.

Para ustedes es clave la afición. Por ello, para estar más motivadas de cara al próximo partido, ¿qué les pedirían a sus seguidores?

Pues, al no poder asistir, poco. Recibo muchos mensajes de apoyo durante todo el año, pero nos gustaría que pudieran vivirlo con nosotros allí. Sobre todo, porque en unos play off, sería bastante chulo tener ahí al sexto jugador, como decimos. Sé que suena un poco complicado, pero, bueno... Hasta el último momento habrá que tener un poquito de esperanza.

Yo creo que el sentimiento es mutuo, que la afición también echa de menos verlas a ustedes jugar en directo.

Yo sé que sí. Así que, que nos sigan mucho por el ordenador y que nos manden todo su apoyo.