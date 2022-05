Francisco Belmonte, presidente del Cartagena: "El equipo está relajado, pero no vamos a dejar de competir"

Francisco Belmonte es desde hace algunos años presidente del FC Cartagena, equipo al que ha logrado ascender a la Liga Smart Bank, y no solo eso, si no también mantenerlo con bastante suficiencia en la competición. Incluso el equipo entrenado por Carrión, ha llegado a coquetear con los puestos de play off a Primera División.

Pero se dan las circunstancias de que el equipo de Cartagonova en las últimas jornadas del campeonato, no se está jugando gran cosa, pero se está derimiendo como uno de los jueces de la competición, tanto por arriba como por abajo. Sin ir mas lejos, este fin de semana visita el Heliodoro, donde el CD Tenerife se juega certificar su posición final de cara al play off. "Tenerife no es mal sitio para terminar la temporada. Es verdad que el equipo está algo más relajado por tener ya la permanencia, pero vamos a competir hasta el final" dijo Belmonte.

El presidente blanquinegro, tiene experiencia también como Director Deportivo, es por ello que conoce bien la figura de Juan Carlos Cordero. "Tener a Juan Carlos es jugar a caballo ganador. Es uno de los que más controla la Segunda División. Firmarle ha sido un total acierto. Un primer año de transición, y un segundo poniendo al equipo muy arriba" concluyó.