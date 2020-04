Fran León: “Nos queda mucho tiempo para que podamos volver al Heliodoro

Hoy ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife el presidente de las peñas del CD Tenerife, Fran León. Con él hemos hablado sobre como lleva el confinamiento, de la iniciativa de las peñas de unirse y de las posibles soluciones para los abonados por los partidos a los que no podrán asistir esta temporada.

Fran nos cuenta que lleva el confinamiento como puede y que se le está haciendo muy difícil. Echa mucho de menos ir al Heliodoro y asevera que pasará mucho tiempo hasta que se pueda ir al campo. Con respecto a la iniciativa de las peñas de unirse y lanzar un mensaje de ánimo para la ciudadanía, el presidente de las peñas blanquiazules comenta que esta acción ha salido de todas las peñas y que el Club Deportivo Tenerife también ha colaborado.

Es consciente de que las peñas se van a ver afectadas, porque “no van a poder haber aglomeraciones de gente y hay que mantener las distancias”. Destaca que conoce esa información de primera mano porque ha tenido reuniones con la Federación de Peñas y le han comunicado que será así.

Fran León opina que la temporada debe terminarse, aunque sea a puerta cerrada, consciente de que “a todos nos gustaría ver los partidos en el campo, pero lo primero es la seguridad tanto de los aficionados como de los jugadores”.

Sobre las posibles soluciones para los abonados, que no podrán ver in situ partidos que habían pagado previamente al abonarse, el presidente de las peñas del equipo blanquiazul comenta que lo que tienen pensado plantearle al club es que descuenten el valor de los partidos que no podrán verse en la siguiente campaña de abonos que lance la entidad chicharrera, puesto que ahora no se sabe cuándo podrá ser.

Por último, apela a la conciencia y humanidad del CD Tenerife, puesto que es consciente que la economía del club se verá mermada por esta situación, pero “la de los aficionados también”. Ve necesario llegar a un consenso sobre la decisión a tomar.