Fran León “No entendemos nada sobre las entradas ni sobre la nueva ubicación para el derbi”

La UD Las Palmas ha dado a conocer la cantidad de entradas que dispondrá la afición del CD Tenerife Lara el derbi del 26 de Noviembre. El Director General de la entidad amarilla, Patricio Viñayo dio a conocer que la afición blanquiazul tendrá 690 entradas para el encuentro y que se está estudiando la posibilidad de reubicar a los aficionados tinerfeños, por seguridad, entre las gradas de Sol y Naciente.

Hemos querido hablar con Fran León, presidente de peñas del CD Tenerife que comentaba al respecto que ”estamos indignados con esta cantidad de entradas. La liga nos da 300 por lo tanto la UD nos ofrece 390 entradas”. ”Las 300 entradas para las Peñas son por acuerdos con aficiones unidas, en todos los desplazamientos del club. Ya esas entradas se han agotado”. ”También la federación de Peñas de la @UDLP_Oficial esta indignada por considerarlo día del club y tener que pagar".

Respecto a la cantidad real de entradas para aficionados, se sabe que "quedarán 190 ya que se cuenta con las 300 de las peñas y las 200 que recibe el CD Tenerife para su venta, la cual no va a exceder de los 15€, el resto será para los aficionados que tengan la suerte de conseguirla. Teniamos la idea de fletar dos aviones para el desplazamiento a Gran Canaria pero no va a poder ser".

”Habitualmente siempre somos entre 1.200 y 1.500 aficionados a Gran Canaria, no entendemos nada de lo que está pasando".

Respecto a la posible reubicación de los aficionados blanquiazules también dijo que ”Después de tantos años nos quieren trasladar. ¿Antes no se estudiaba así? Durante los playoff fuimos muchos más y no se nos movió de la grada de siempre. No entendemos cómo se está actuando con nosotros respecto al derbi”. "A priori creemos que la nueva ubicación es más "peligrosa" para la seguridad de nuestra afición".

Sin duda dos semanas por delante que darán mucho que hablar sobre estas y otras cuestiones del derbi canario.