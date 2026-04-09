Fran León lo confirma: “Habrá mil entradas para los blanquiazules en El Toralín”

La mirada ya está puesta en un posible desplazamiento decisivo a Ponferrada. Según explicó el presidente de la Federación de Peñas, Fran León, en Deportes Cope Tenerife, la previsión de aficionados es muy alta: “Ya hay entre 400 y 450 personas con alojamiento reservado, y si se trata del partido del ascenso, se podría alcanzar el millar de seguidores”. En este sentido, adelantó que la S.D. Ponferradina está dispuesta a facilitar entradas: “Nos han asegurado que no creen que haya ningún problema en llegar a ese número de blanquiazules en la grada visitante”.

“El tinerfeñista, el chicharrero que puede, siempre va a estar ahí defendiendo los colores del club en la Península” Fran León Presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife

En cuanto al choque en el Romano José Fouto ante el Mérida, la hinchada del CD Tenerife volverá a estar presente lejos de la isla en un momento clave de la temporada. Fran León confirmó que el desplazamiento reunirá a varios centenares de seguidores blanquiazules: “Tenemos controlados unos 250 aficionados federados, pero seguramente se sumarán muchos más; calculamos entre 350 y 400 personas animando al equipo”, explicó, poniendo en valor el compromiso de una afición que no falla pese a la distancia.

León subrayó además el mérito que supone este tipo de viajes por su complejidad logística y económica. “El tinerfeñista, el chicharrero que puede, siempre va a estar ahí defendiendo los colores del club en la Península”, afirmó, poniendo en valor una fidelidad que se ha repetido durante toda la temporada en cada salida del equipo.

En paralelo, la Federación de Peñas trabaja para generar un ambiente especial en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en los próximos encuentros. “Queremos que el equipo sienta que la afición está en la recta final, preparar iniciativas para dar colorido y llenar el estadio”, señaló León, convencido de que el empuje desde la grada será clave en la lucha por el objetivo.