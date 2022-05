Fran Guerra: "Estamos centrados en el partido de mañana"

A poco más de veinticuatro horas para que arranque la participación del Lenovo Tenerife en la Final Four de la Basketball Champions League en tierras bilbaínas, el conjunto tinerfeño vela armas de cara a la semifinal que le medirá al Hapoel Holón. Un encuentro que no será nada sencillo para el interior Fran Guerra.

Este jueves ha atendido a los micrófonos de COPE Tenerife comentando que "ya sabemos a lo que venimos y debemos estar muy centrados para afrontar el encuentro ante un equipo muy diferente a lo que son habitualmente los partidos de ACB pues ellos son muy físicos y debemos controlar el ritmo del partido durante los cuarenta minutos puesto que ellos corren mucho y nosotros debemos de hacer lo mejor para poder aspirar a llevarnos el encuentro.

No será un encuentro sencillo puesto que para poder dominar al conjunto israelí "tenemos que salir centrados pues es un equipo diferente y distinto. Para estar en el partido no debemos dejar de priorizar nuestra concentración y no perderla puesto que será de vital importancia. No podemos dejar de perder dicha concentración pues debe ser fundamental de cara a tener el control del encuentro", comentó el espigado jugador del equipo aurinegro.

Marcelinho Huertas apela al trabajo para superar el primer escollo

En la comparecencia de prensa oficial de los cuatro capitanes de los equipos protagonistas de la Final Four que arranca este viernes estuvo presente el base brasileño Marcelinho Huertas. El jugador aurinegro consideró fundamental el saber respetar al rival al que se medirán puesto que "han hecho un gran trabajo con el resto de equipos que jugarán por hacerse con el título y nosotros debemos estar muy metidos en el encuentro para poder superar al Hapoel Holon. Txus ha dejado claro que no somos los favoritos para hacernos con el título y hay que estar muy preparados de cara al encuentro de mañana, dejando todo lo que sean favoritismos y opiniones para la prensa, sabiendo que debemos demostrar dentro del campo que merecemos estar en la final", puntualizó.