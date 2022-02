Fran Guerra: "Le debo mucho al Canarias y soy muy feliz aquí"

La ventana FIBA hace que los jugadores del Lenovo Tenerife se dispersen por distintos puntos de la geografía mundial para atender la llamada de sus selecciones. Uno de ellos es el canario Fran Guerra que este jueves ha atendido la llamada de Deportes COPE Tenerife, comentando que “estamos preparados para competir contra Ucrania que es un equipo con jugadores grandes y un talento físico importante que seguro nos darán mucho trabajo y será complicado de poder vencer”, argumentó el de Telde

Es importante tener minutos y sentirse cómodo con el trabajo realizado, algo que Fran Guerra tiene muy claro pues “cuando juego y tengo confianza pues al final se ve el jugador que soy. Me gusta jugar en equipo, hago mates, me divierto y eso es fundamental para mi. Estoy en el momento más maduro para mi y tengo el apoyo de mi mujer y mis hijas que me han hecho cambiar mucho mi manera de disfrutar. Ahora mismo tengo contrato con el Lenovo Tenerife y mi idea es cumplirlo. Me han dado todo lo que he necesitado y con el paso del tiempo se ha convertido en un club top de la liga por lo que ahora mismo quiero disfrutar”, explicaba el teldense.

El calendario aurinegro invita al optimismo y son varios los objetivos que se quieren lograr en esta temporada de la que se ha llegado al ecuador, algo a lo que hizo referencia el center aurinegro al argumentar que “es importante ir partido a partido y es cierto que primero vendrá la final four de la BCL. Antes tenemos partidos de ACB y debemos de ganar todos los posibles a pesar de que la cita de Bilbao vendrá antes en el calendario. El haber conseguido logros como Champions, copas intercontinentales y otros logros hacen grande al club que sigue creciendo y cada vez tiene mayor importancia en el panorama cestista”, señaló el treinta y cinco del conjunto tinerfeño.

Por último y cuestionado sobre esa sensación de tener mas o menos minutos para poder mostrar su juego y ayudar a su equipo, Guerra se apoyaba en la importancia de saber tener un entorno en el que se sienta cómodo: “La confianza es importante y eso es algo que siempre se agradece porque te aleja de situaciones en las que puedas estar cohibido. Cumplo cada vez que tengo minutos en pista independientemente de la cantidad de tiempo que me de el entrenador, lo que me hace sentirme bien no solo en el Canarias sino también en las citas de la selección como esta que es una gran familia de amigos pues me llevo bien con todos ellos y convierte esto en una cita de la que estoy muy orgulloso” sentenció.