Fran Fernández: "El partido es importante para que se vea lo que queremos ser"

Fran Fernández, entrenador del CD Tenerife, se ha fijado el objetivo de “hacer bueno el punto contra el Espanyol” en el partido de este jueves contra el CD Lugo y espera que el equipo demuestre “de lo que es capaz” ante un rival que llega al alza.

“En los últimos partidos de casa le hemos ganado al Rayo y le hemos empatado al líder, ahora viene un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles porque está en un buen momento de forma y porque lleva tres victorias consecutivas”, comentó el técnico que trabaja “para ganar” y espera que sus hombres sean “más competitivos” ante el cuadro lucense.

A su juicio, “hay que cuidar que no ocurran ciertos detalles para no quedarnos con diez y otras cosas que han pasado”. Esos detalles han evitado que el Tenerife tenga más puntos. “Viene un rival con tres victorias consecutivas, pero nosotros también estamos en alza y este equipo va a demostrar también de lo que es capaz”, insistió.

No dejó Fernández claro el once que alineará este jueves porque “cada partido que disputamos hay que analizar bien cómo está el equipo y cómo va a ser el duelo”. Sí descartó que “Zarfino juegue muchos partidos de mediapunta como pasó en Ponferrada”. No obstante, alabó la competencia en el medio centro porque “Folch está muy bien y Aitor está cogiendo un buen nivel”.

No habrá rotaciones, pero el técnico tendrá “en cuenta la acumulación de partidos”. Aunque hizo cambios “en Gijón y Ponferrada”, considera que el partido de este jueves es “casi una final”. No tanto por el aspecto clasificatorio, pero sí “muy importante para que se vea lo que queremos ser”.

En este sentido, descartó alinear a dos delanteros porque las veces que han coincidido dos puntas a la vez sobre el terreno de juego no se ha quedado “del todo satisfecho". Además, en cuanto a la carencia realizadora, recordó que “el gol tiene que ser cosa de todos, no solo de los puntas”.

Esta decisión contrasta con su búsqueda de la versatilidad. “La persona que me firmó para venir al Tenerife sabe cómo es Fran Fernández como entrenador y cómo son sus equipos. Soy flexible dependiendo de los futbolistas que tenga y al rival que nos enfrentemos", respondió agregando que sus equipos deben ser "completos".

En cuanto al CD Lugo, destacó que “está en un momento de mucha confianza por sus últimos resultados” y que cuenta con “buenos delanteros de área”. Además, resaltó que “hacen mucho daño por fuera con los extremos desequilibrantes y las incorporaciones de los laterales” y advirtió sobre los contragolpes “muy verticales” y su capacidad en e juego aéreo porque tienen “varios jugadores que rozan el 1,90”.

Por último, hizo alusión al estado de Borja Lasso. “No está para competir en este momento. Es una cuestión más médica que técnica en estos momentos”, dijo.