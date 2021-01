Filomena no impide que Tenerife tenga seguro de Sol

Posiblemente el Tenerife ha jugado su mejor partido de la temporada, después de derrotar por tres goles a cero al Fútbol Club Cartagena, con un doblete de Fran Sol y un golazo del inglés Sam Sashoua.

Un duelo por todo lo bajo, y en el que el Tenerife no podía fallar si quería seguir escapando de la quema, después de haber sumado dos victorias consecutivas en liga. Y así fue, un Tenerife ordenado desde el principio, siguió con la filosofía de los últimos encuentros, para desmantelar a un Cartagena que tenía más pelota, pero que no llegaba con peligro a la meta de Dani Hernández. Fue en una transición rápida de los de Luis Miguel Ramis, cuando un pase al espacio de Sashoua y una gran carrera de Apeh, este último conseguía forzar un claro penalti a favor de los blanquiazules. Fran Sol no dudó, y desde los once metros adelantaba al Tenerife. Tras el gol, llegaron los mejores minutos del Cartagena, con más pelota y más llegada al área, daba sensación de que el empate podría llegar en cualquier momento, pero no aprovecharon sus buenos minutos, para hacer gol, y el Tenerife volvió controlar el partido hasta llegar al descanso.

En la segunda parte, el Tenerife volvió a posicionarse mejor sobre el terreno de juego, y en una presión en campo contrario, consiguió marcar el segundo gol que le daría tranquilidad. La recuperó Fran Sol, que dejó en ventaja a Sam Sashoua, que interpretó de maravilla lo que requería la jugada, y con la zurda la puso pegadita al palo donde no pudo llegar el meta rival. Con el 2-0 el Tenerife se rearmó de nuevo defensivamente y el Cartagena prácticamente no pudo generar ni una sola ocasión de peligro. El que sí que las seguía generando era Fran Sol para el Tenerife. Primero con un remate que paró el portero y que posteriormente chocó en el larguero. Y después con el gol que cerraba el choque, aprovechándose d un resbalón del defensa para definir con potencia y clase ante la meta de Marc Martínez.

Con la victoria el Tenerife no consigue avanzar puestos en la tabla, pero sí que pone tierra de por medio con el descenso, dejándolo ya a 7 puntos. Idéntica distancia que separa a los blanquiazules de los puestos de play of.