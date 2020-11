Fichaje de lujo para el Sanaya Libby’s La Laguna

Refuerzo de campanillas para un C.V. Haris quiere aspirar a todo en la Liga Iberdrola de voleibol y en la competición europea de la CEV Challenge. Tal y como recoge la nota remitida por el club blanquiazul, el Sanaya Libby’s La Laguna se ha reforzado con la internacional Patricia Llabrés hasta 2022. El club tinerfeño incorpora a sus filas a una de las jugadoras más destacadas del panorama nacional, para afrontar con las máximas garantías lo que resta de temporada en la Liga Iberdrola y en la CEV Challenge Cup.

Procedente del extinto Club Voleibol Logroño, la jugadora regresa a la cancha tras someterse a una operación de rodilla en el mes de septiembre. “Me encuentro muy bien, recuperada tanto físicamente como mentalmente. Han sido unos meses duros, pero vuelvo en las mejores condiciones, ya que no he parado de entrenar desde que recibí el alta y esto ha sido gracias a la gente implicada que me ha ayudado durante todo este tiempo”.

La jugadora nacida en 1996 y con 1’68m de altura, volverá a disfrutar del voleibol de la mano del club blanquiazul, “porque David Martín, desde un primer momento, quiso contar conmigo a pesar de las circunstancias y eso es de agradecer. Tienen un gran proyecto deportivo y ese era el objetivo, pertenecer a un equipo que pueda aspirar alto, tanto en la Liga como en la competición europea”, asegura. De esta manera, la catalana aterriza en Tenerife “con muchas ganas de competir y de volver al nivel de antes o incluso superarlo”, asevera.

Hay que recordar que el equipo de Juan Diego García es el actual líder de la competición doméstica con nueve victorias en diez partidos, lo que le sitúa con 26 puntos, dos más que su más inmediato perseguidor el Abarca Menorca, que pasa por ser el único equipo que ha podido con las tinerfeñas. En la CEV Challenge, el Haris fue capaz de superar al VK Pirane Brusno en una emocionante primera eliminatoria jugada a doble partido en tierras eslovakas.