Fernando Novo:"Sería fantástico que Dani Gómez pudiera seguir en el Tenerife la próxima temporada."

El representante de Dani Gómez, Fernando Novo, se pasó por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife para analizar la gran temporada que está cuajando su representado en el CD Tenerife, además de repasar otros aspectos que tienen que ver con el futuro del futbolista.

Fernando Novo no descartó la posible continuidad de Dani Gómez en el CD Tenerife la próxima temporada, diciendo que "Dani es muy feliz en Tenerife, y además estamos viendo como es una posibilidad fantástica para que el jugador siga creciendo. No es que el Tenerife sea una alternativa, es una realidad y una posibilidad fantástica para él. Pero claro, no es algo que dependa de él o de mi, aquí hay un club que es el Real Madrid con el que tiene dos años más de contrato, ellos tendrán la última palabra.

En cuanto a la situación contractual del futbolista con el CD Tenerife, Novo destacó que "lo normal sería prolongar el contrato del jugador con el Tenerife más allá del 30 de junio, pero vuelvo a destacar, que el Real Madrid es el que decidirá lo que va a pasar. Hay dos contratos, el de Dani con el Tenerife hasta el 30 de junio, y el de Dani con el Madrid por dos años más, veremos lo que deciden, pero lo normal sería seguir hasta que termine la competición."

Es evidente que las grandes actuaciones de Dani, han levantado el interés de equipos de primera, “claro que te llaman, analizan, ven y te preguntan. ¿Cuántos años le quedan? ¿Cuándo queda libre? ¿Está feliz allí? Pero no tiene sentido hablar ahora, son cosas que pasan siempre y más con delanteros que aparecen y marcan goles. Hay que analizar el día a día y hoy es jugador del Tenerife, está contento y el club nos ha tratado de maravilla."

Pero no todo fue de color de rosa en la isla, con López Garai el jugador prácticamente no tuvo oportunidades, y desde su agencia de representación se llegaron a preguntar qué pasaba, "El entrenador es quien decide quien juega, no nos metemos en eso, pero veíamos como no le daban casi oportunidades, no solo de inicio, si no también muchas veces dejandolo fuera de la convocatoria,. Pero sin duda ese periodo le ha servido de aprendizaje, era la primera vez que salía de Madrid, tenía que estar tranquilo y en el momento que le direran la oportunidad aprovecharla, y así lo hizo. Yo tenía claro que Dani iba a marcar goles, me sorprendía escuchar a la gente decir que no tenía gol, Dani ha marcado goles toda su vida, y lo seguirá haciendo hasta el día que muera."