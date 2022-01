Félix Hernández: "La FIBA no puede permitir este tipo de encerronas"

La familia del Lenovo Tenerife está de enhorabuena tras haberse ampliado la vinculación con la marca tecnológica como patrocinador principal del club aurinegro para las dos próximas temporadas. Un acuerdo que se rubricó en la feria internacional del turismo (FITUR) que se viene celebrando en Madrid estos días y que tuvo a Félix Hernández y Alberto Ruano como protagonistas del citado acuerdo que firmaron este martes.

Desde dicho emplazamiento atendió el presidente aurinegro a Deportes COPE Tenerife para reconocer que "el acuerdo es satisfactorio para el club puesto que son dos años más de patrocinio y supone una gran noticia pues trae una estabilidad necesaria para consolidar el proyecto y seguir creciendo. La aportación de Lenovo ha sido clave en los éxitos conseguidos y no cabe duda que es fundamental tener llena la partida de un patrocinio principal dentro de un año que va a seguir siendo importante por la situación que se vive y que nos afecta a todos", manifestó el máximo mandatario aurinegro.

Cuestionado sobre la situación deportiva y más en concreto sobre la eliminatoria que ayer empató el Pinar Karsiyaka en tierras turcas correspondiente al Play In de la Basketball Champions League, Félix Hernández no se andó con rodeos al declarar que "ellos están muy ilusionados y las circunstancias que vimos por televisión son complicadas pues ese tipo de encerronas que permite la FIBA en pleno siglo veintiuno no ayudan y ahora van a darlo todo. Necesitamos que el aforo que se nos concede se pueda completar para el partido de mañana y el factor público será imprescindible para poder pasar a la siguiente fase", comentaba el presidente del club tinerfeño quien tras ser cuestionado sobre como se sintió el equipo en la cancha del conjunto turco, comentó que "lo que no se puede permitir es que el público pueda estar tan cerca de los jugadores que incluso hasta se pueda permitir una agresión y las normativas que nosotros tenemos bien claras y que cumplimos parece que no la cumplen otros", sentenció.