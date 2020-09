Félix Hernández: "La ACB nos debe una"

El presidente del C.B. Canarias Félix Hernández se pasó este miércoles por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife, para analizar el comienzo de la temporada oficial para el equipo tinerfeño, con la celebración de la Súpercopa de España de Baloncesto, que comenzará este fin de semana en el Santiago Martín.

En primer lugar se valoró la posibilidad de que la cita se pueda llevar a cabo con público en las gradas, opción que ayer, también en Deportes Cope Tenerife, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, insistió en la posibilidad de que pudieran entrar entre 700 y 1000 personas al pabellón para disfrutar de la competición. Sobre ello, Félix aseguró que "desean que esa posibilidad se pueda pueda dar, ya que con el reglamento en la mano, y después de lo publicado en el BOC, se debería permitir." Añadiendo además, que "si no se cumple, sería por una decisión jurídica porque a nivel sanitario, si se hace un protocolo, puede entrar público." El problema que ve el presidente en este sentido, es el tiempo, ya que "si mañana no está autorizado, va a ser casi imposible que pueda entrar afición." Viendo el vaso medio lleno, si mañana hay autorización por parte del Gobierno de Canarias para que pueda entrar gente a los partidos, Félix ha asegurado que si les daría tiempo de poner todo en marcha para que así fuera.

La semana pasada el presidente aurinegro aseguró, ser "bastante pesimista" ante toda opción de disfrutar de la Supercopa con afición, y su pensamiento no ha cambiado, "sigo siendo bastante pesimista en este sentido, porque es extraño que a día de hoy todavía no se haya tomado una decisión." Lo que si ha querido dejar claro Félix, es que no entiende que "en unos sitios si pueda entrar afición y en otros no", añadiendo además que "no hay sentido común en todo esto."

En lo meramente deportivo Félix lamentó la reciente lesión de Todorovic en todos los sentidos, primero por la persona, y segundo por el rendimiento del equipo. "Hicimos un esfuerzo grande en verano, y ahora vemos cómo perdemos a un jugador que iba a ser importante para nosotros." No tiene suerte el Canarias en este sentido, ya que prácticamente en todas las últimas temporadas, han sufrido lesiones de este estilo.