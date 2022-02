Felipe Miñambres: "Me siento parte del CD Tenerife"

El CD Tenerife estrena el nuevo capítulo del documental en el que repasa la historia del club desde los ojos de los protagonistas. Por este ya pasarón leyendas de la entidad como Sergio Aragoneses, José Antonio Ramos, David Amaral o Quique Medina. Tras ellos le ha llegado el turno a Felipe Miñambres. Actualmente, el leonés es el tercer jugador con más partidos disputados en la historia del Tenerife con una cifra de 357 encuentros. Asimismo, su cargo actual es el de director deportivo del Levante.

En este capítulo, Felipe Miñambres nos habla de sus inicios en el fútbol y en el club. El cómo pasó del Sporting al CD Tenerife. El blanquiazul narra cómo vivió los años de oro del conjunto insular, años que le permitieron ir con la selección al mundial del año 1994. También, habla de lo complicadas que fueron las críticas al principio de su estancia en la isla. Estas llegaban por su mala adaptación al sistema de juego, cuenta la anécdota de que hasta su propia madre pidió su traspaso.

Habla con añoranza de aquellos años de competiciones europeas y recuerda con tristeza la eliminación ante el Schalke 04, equipo que acabaría ganando la final de la UEFA ante el Inter de Milán. El partido, en palabras de Felipe, fue un partido complicado. El estilo de juego de juego del conjunto alemán resultaba incómodo, debido a los marcajes al hombre que estos realizaban. Se trataba de una situación atípica para los blanquiazules, ya que en la liga no se daban estas situaciones. Miñambres fue el autor del único gol isleño de esa eliminatoria, el tanto llegaría desde los 11 metros.

El exjugador habla de la importancia de las dinámicas de equipo y el peso que estas tienen en la moral de los jugadores. Considera que entrenadores como Valdano o Ángel Cappa supieron exprimir su potencial al máximo, llegando a un nivel de forma que ni Miñambres imaginaba tener. A su vez, otros entrenadores no saben explotar esta parte de los jugadores y él, como jugador, se vio perjudicado moralmente por esta razón. Esto generó desconfianza en la plantilla y provocó el descenso del club. No entendían el por qué no salían los resultados y esto los devoró anímicamente, tal y como narra Felipe.

Por último, Miñambres habla de su paso por el banquillo ante la mala situación del club. El jugador pensó que ante su mal estado de forma, la mejor solución era dar un paso a un lado y actuar como segundo técnico del club. Creyó que de esta manera podría transmitir las experiencias que él sentía a los jugadores. La situación no fue la deseada y el club acabó descendiendo a la segunda división española.

Se trata de un gran repaso de toda la carrera de uno de los futbolistas más icónicos de la historia reciente del Club Deportivo Tenerife. Uno de sus grandes capitanes del conjunto isleño. Con los chicharreros vivió el cielo, formando uno de los mejores equipos de su historia, y el infierno con ese fatídico descenso.