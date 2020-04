Fallece Michael Robinson a los 61 años

El exfutbolista, presentador, y comentarista inglés, Michael Robinson, falleció este martes víctima de un cáncer. Robinson anunció en sus redes sociales que había sido diagnosticado con un melanoma con metástasis. “El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias, estoy muy agradecido.” publicaba en su cuenta de Twitter.

Desde el mismo sitió se publicó hoy un mensaje anunciando su fallecimiento y agradeciendo el apoyo que había recibido durante este tiempo: "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias"

El anglosajón tuvo una larga carrera como futbolista. Militó en clubes como Prestyon North End, Manchester City, Brighton, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna, además de haber sido internacional con su selección. Su segunda faceta, y quizás la más conocida entre los españoles, fue la de comentarista y presentador. Fue una de las grandes figuras de Movistar+. Asimismo, presentaba el programa Informe Robinson, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras del balompié de la talla de Sergio Ramos o Cesc Fábregas. Además de ser una de las voces habituales de las transmisiones futboleras. Tuvo la suerte de estar en mundiales, eurocopas, finales de Champions League e incontables jornadas de liga.

Sus colegas de profesión no han tardado en mandar un mensaje en su recuerdo. “Treinta años trabajando con él, aprendiendo con él. Michael es eterno porque forma parte de la vida de mucha gente. Hasta el último día no perdió la sonrisa. Nada va a ser igual sin ti amigo Michael”, expresaba Julio Maldonado ‘Maldini’ en su cuenta de Twitter. En la misma plataforma, también se expresó el narrador de Movistar +, Carlos Martínez: “You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo”. Martínez, Maldini y Robinson formaron un trío que marcó una época en las transmisiones de futboleras.

Visitó en varias ocasiones el Heliodoro Rodríguez López como narrador, por ello el CD Tenerife ha querido lanzar este mensaje en su recuerdo a traves de las redes sociales: "Queremos expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de @michaelrobinson. Narró en nuestro estadio y junto a su inseparable Carlos Martínez partidos que quedarán grabados en la historia del fútbol. No te olvidaremos. Descanse en paz".