Fabián Rivero: "El Tenerife va a luchar por estar en los puestos altos"

El C.D. Tenerife visita este fin de semana al C.D. Leganés en Butarque. Un rival, al que conoce muy bien el tinerfeño Fabián Rivero, ya que hasta hace nada, formaba, junto a Pep Lluís Martí, como parte del cuerpo técnico que dirigía a los pepineros. Hoy en Deportes COPE Tenerife, con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García, hemos hablado con él, y nos ha descubierto algunas de las claves de su salida, y por donde pueden pasar las opciones de puntuar de los blanquiazules.

SU SALIDA DEL C.D. LEGANÉS

Sobre su salida hace unas semanas del club, Fabián Rivero destacó que "no es nada fácil realizar un cambio así a mitad de temporada" añadiendo que "creo que se precipitaron los acontecimientos después de la derrota ante la U.D. Las Palmas”. Algo que les pilló por sorpresa, al no esperar la decisión, pero sobre lo que ya están acostumbrados, al ser conscientes de que “la cuerda siempre se rompe por nuestro lado”.

Por todos es conocido, el alto nivel de exigencia de los clubes cuando descienden de Primera División a la Liga Smart Bank. Lo hemos vivido incluso en nuestras propias carnes con el C.D. Tenerife. Una papeleta que no es nada sencilla de gestionar, pero a la que tanto Martí, como el propio Fabián, no dudaron en afrontar con ilusión. En este sentido, el entrenador tinerfeño confesó que “teníamos las aspiraciones de estar en la parte alta, pero cuando llegamos no nos obligaban a estar en los dos primeros puestos". Asegurando en este sentido que "todos los equipos pasan por momentos de dudas, les pasa a todos, la categoría es así, pero la clave en esos momentos difíciles, es la fortaleza que pueda tener el club para tomar decisiones".

LAS CLAVES DEL PARTIDO

En cuanto al propio rendimiento del C.D. Leganés se refiere, Fabian Rivero destacó que "es un equipo físicamente bueno, que encaja poco y que ahora está en dinámica positiva". Hay que recordar, que el conjunto madrileño, es ahora mismo el mejor local de toda la categoría, y que jugador por jugador, puede ser una de las mejores plantillas de segunda.

No será un partido fácil para el C.D. Tenerife, que según el míster, “llega también en un buen momento”. Reconociendo además que "todo cambio necesita un tiempo, las sensaciones ahora del Tenerife son buenas", confesando además que “a día de hoy es un equipo compacto, y si las cosas siguen así y mantiene esa regularidad estoy convencido de que va a luchar por los puestos altos".

RENOVACIÓN DE JAVI ALONSO

Fabián Rivero es un nombre que siempre ha estado muy ligado a la cantera del C.D. Tenerife, es por ello, que no podía pasar desapercibida para él en el día de hoy, la noticia de la renovación de Javi Alonso hasta 2025 con el representativo. Ante esto, opinó que “la alegría es enorme, es un chico que creo que es presente y futuro del club". Finalizando con que “sobre su incidente, todos nos equivocamos, el ha seguido trabajando y se ha ganado en el campo el respeto de todos".