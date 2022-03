Excesivo castigo para el Granadilla

No pudo ser, el encuentro aplazado de la jornada 17, ha traído de vacío al Granadilla en su vuelta a la isla. Las de Francis Díaz le pelearon toda una primera parte al Real Madrid, pero lo faltó la fuerza necesaria en la segunda, para poder empatarlo.

Las blanquiazules salieron muy bien al partido, buscando la internada por bandas de Koko y María José y con Nasello como titular en la mediapunta. La primera para las nuestras fue para María José, en una jugada personal de fuera a dentro, pero su disparo se fue arriba por poco. Dominaba el encuentro el Granadill, buscaba la meta de Misa para adelantarse en el marcador, pero no llegaba. Koko Lo intentó en dos ocasiones, Martín se plantó en el área, pero no era el día de cara al gol. Dos acciones polémicas pudieron cambiar el devenir del choque, una posible mano de Robles dentro del área y un claro pisotón sobre María José dentro del área que no fueron señalados. En una jugada a balón parado, el Madrid iba a marcar. Corría el minuto 27 de encuentro cuando Rocío, libre de marca, remataba al fondo de las mallas para poner el 1-0. No bajó los brazos él Granadilla que volvió a intentarlo, pero seguía sin suerte de cara al gol. Apretaban ambos equipos, el centro del campo se rompía por momentos perno eran claras las llegas al área rival, donde las guardametas apenas tuvieron problemas. Con el 1-0 se llegó al descanso.

En éste, Francis Díaz daba entrada Jassina Blom por Koko para buscar frescura en la banda. El Real Madrid se desactivó en la segunda mitad totalmente, apenas llegaba al área de Noelia y esto esperábamos que le diese alas al Granadilla, pero a las blanquiazules les costaba trenzar jugadas y llegar al área madridista. A la espalda lo intentaba el equipo de Toril, pero no tuvo el peligro que buscaba. Francis daba otro empuje con la entrada de Paola Gisela al campo, pero no consiguió darle la alegría que buscaba en ataque. Con el equipo volcado a por el empate, conseguían las locales el segundo. Jugada en la derecha de Maite Oro, que se metía en él área y batía por bajo a Noelia Ramos. Partido terminado sin reacción posible para las nuestras.

Con 24 jornadas disputadas, él Granadilla sigue cuarto en la tabla empatando a puntos con el Atlético de Madrid.