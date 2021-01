Esfuerzo sin premio

Los jugadores de Luis Miguel Ramis demostraron una vez más, porque atraviesan su mejor momento de la temporada. Un derroche de trabajo y orden, a punto estuvo de tener recompensa de no ser por un gol en el último minuto del Villarreal, que tiró por tierra todo el esfuerzo realizado por los blanquizales durante el partido.

Un encuentro que empezó con un Villarreal, como era de esperar, teniendo la posesión del balón, y llevando por tanto el peso del partido, pero que no encontraba con facilidad superar las lineas defensivas de los tinerfeños. Es por ello, que en los primeros 45 minutos, los de Unai Emery no consiguieron crear ni una sola ocasión de peligro ante la meta de Dani Hernández, que vivía tranquilo bajo los palos. Solo un remate de falta de Trigueros, que se marchó muy lejos de la portería, ocasionó problemas defensivos en el Tenerife. Un cuadro, el canario, que en alguna que otra ocasión, conseguía olvidar la tarea defensiva y se desplegaba en ataque, poniendo en apuros a la defensa amarilla. Es por ello, que el partido marchaba al descanso, con la sensación, de que estaba sucediendo lo que quería el equipo de Ramis, y no lo que quería el de Unai.

La segunda mitad arrancó de forma totalmente contrapuesta. El Villarreal salió decidido a llevarse el partido, y encerró a los tinerfeños en su área generando las primeras ocasiones de peligro, en las que tuvo que intervenir Dani Hernández. Con el transcurso de los minutos el Tenerife se fue asentando de nuevo en el partido, y llegó a disponer de dos o tres remates, que a punto estuvieron de significar el 1-0. Fue en ese momento cuando Emery decidió no esperar más, y metió en el campo a jugadores de la talla de Gerard Moreno, Dani Parejo, y Rubén Peña. El Villarreal lo seguía intentando, fue entonces, cuando una contra enlazada por el Tenerife, a punto estuvo de decantar el partido para los chicharreros. Pomares, se plantó solo delante de la meta de Rulli, y este último le ganó la partida sacando un pie salvador para su equipo. Los últimos minutos se planteaban apasionantes, sin ninguno de los dos firmando la prorroga, fue entonces cuando Fer Niño avisó de lo que minutos mas tarde se le venía encima al Tenerife con un remate que se estrelló en la madera. Dos minutos después, y a uno solo del final, el propio canterano amarillo, con un taconazo dentro del área, hacía el 0-1 definitivo.

Dura derrota para los de Ramis, que volvieron a demostrar que siguen dando pasos hacia delante, y que cada día que pasa compite mejor, aunque en esta ocasión no hubo premio y queda eliminado de la Copa del Rey.