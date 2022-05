Enric Gallego quiere más

Enric Gallego vive un momento dulce, quizás el mejor desde su llegada el pasado verano al CD Tenerife. El delantero, acumula en las últimas tres jornadas dos goles y dos asistencias que han sido fundamentales para la recuperación de su equipo. Hoy en Deportes COPE Tenerife hemos hablado con él. Repasamos los más destacado:

BUEN MOMENTO: “No se si es mi mejor momento de la temporada, yo lo que se es que me estoy encontrando muy bien. La gente se lleva por los resultados, yo me centro en trabajar y en dar lo mejor. Trabajo para cada día sentirme mejor, he tenido la suerte de dar un par de asistencias este fin de semana, he marcado recientemente, pero bueno, es el trabajo que tiene que hacer un delantero”.

EXIGENTE: “Yo soy el máximo exigente conmigo mismo y siempre quiero mas, y a eso estoy, a siempre intentar dar mas . A principio de temporada no me marqué ninguna cifra. Llevo 10 goles, creo que debería llevar mas, pero bueno, tampoco está mal. Me adapté rápido cuando llegué, a lo que quería el míster, al grupo...”

EQUIPO: “Tuvimos unos partidos que no estuvimos bien, yo creo que todos los equipos pasan por ello. El equipo reaccionó bien, seguimos trabajando para revertir la situación y ahora estamos de nuevo teniendo buenos resultados”.

RAMIS Y ESTILO DE JUEGO: “Si no confiás en el que manda, está mal la cosa. Vamos con todo con la idea que tiene el míster. El equipo está haciendo un buen año, y habrá gustos para todo, cada uno es libre de opinar y decir si le gusta mas o menos, pero el equipo está arriba, llevamos todo el año metido en play off, si estamos ahí es por algo”.

GIRONA: “Vamos a un campo complicado, sabemos de la dificultad que va a tener el partido. Pero también sabemos que somos de los mejores equipos como visitantes. Para mi los datos y las estadísticas no son importantes, le doy mas importancia a ir a Girona y ganar”.

OBJETIVOS: “Para nosotros el partido mas importante es el siguiente. Ahora toca Girona, así que ahora mismo es el partido mas importante de la temporada. Objetivo Girona, y para mi no hay mas. Si que está claro que llegar al play off de la mejor manera es muy importante. Creo que ahora el equipo está bien, pero no hay que pensar mas allá, solo Girona, Girona y Girona”.

DERBI EN PLAY OFF: “Un derbi en el play off puede tener muchos alicientes, puede ser bonito, pero ya se verá, no hay que pensar mas allá”.

ASCENSO DIRECTO: “El entorno está en su derecho de pedir, nosotros sabemos de la dificultad de ello. Nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos, y tienen que entender que hay veces que las cosas no salen como a uno le gustaría”.