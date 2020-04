El emotivo mensaje de Jakim Donaldson a la afición del C.B. Canarias

Hablar en Tenerife de Jakim Donaldson, no es hacerlo de un americano cualquiera. El pívot de Pittsburgh llegó muy joven al C.B. Canarias, club en el que permaneció seis temporadas cosechando notables éxitos individuales y colectivos. Aquel era un Canarias que militaba en la Liga LEB 2, que quería seguir ascendiendo, paso a paso, desde las categorías regionales hasta la Liga ACB, y que de la mano de la pareja de foráneos formada por Donaldson y Levi Rost, de un gran equipo de jugadores nacionales, y de un técnico como Alejandro Martínez terminó logrando el ansiado retorno a la Liga Endesa. Y aquel joven de Pittsburgh, que había llegado para jugar en la tercera categoría del baloncesto español, acabó jugando en la ACB.

Donaldson, a través de las redes sociales del C.B. Canarias ha enviado un emotivo mensaje a la afición aurinegra en estos días complicados. Con su habitual tono pausado comenzó afirmado que “muchos me conocen de mi etapa en San Cristóbal de La Laguna. Una de las mejores aficiones del mundo, una gran club con grandes jugadores donde tuve la bendición de pasar 6 años de mi carrera, en una maravillosa isla, en la que he oído que hay mucha seguridad ahora de lo cual me alegro mucho. Espero que estén seguros, que estén bien , que estén fuertes y quédense en casa. Eso es básicamente lo que yo hago, quedarme en mi casa, trabajando en mi carrera, intento mantenerme en forma para no tener que cortarla por todo este tiempo parado”.

El recordado pívot americano, añadió que “así que desde mi ciudad, Pittsburgh, desde mi país, Estados Unidos, a mi segunda casa, donde todo empezó, dándole la oportunidad a un chico joven de Pittsburgh, gracias La Laguna, uno para todos y todos para uno. El baloncesto volverá pronto para todos: sigan seguros, sigan con salud y quédense en casa”.